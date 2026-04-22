Απίθανος Τουράμ: Διέκοψε τρεις φορές τη συνέντευξη για να πανηγυρίσει με τους οπαδούς!

Με τέτοια διάθεση και χαμόγελο, κανείς δεν μπορούσε να του κρατήσει κακία. Ο Μάρκους Τουράμ έκλεψε την παράσταση μετά την πρόκριση της Ίντερ στον τελικό του Κυπέλλου, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του με έναν… ξεχωριστό τρόπο.

Μετά τη νίκη με 3-2 επί της Κόμο στο «Σαν Σίρο» και την εντυπωσιακή ανατροπή που έστειλε τους «νερατζούρι» στον τελικό, ο Γάλλος επιθετικός δεν μπόρεσε να αγνοήσει την αγάπη του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια του flash interview, ο Τουράμ άκουγε συνεχώς τους φιλάθλους να φωνάζουν το όνομά του και δεν αντιστάθηκε: τρεις διαφορετικές φορές άφησε τη συνέντευξη στη μέση, αφήνοντας τον δημοσιογράφο και τον Τσαλχάνογλου να τον περιμένουν, για να πάει μπροστά στην εξέδρα και να χορέψει μαζί με τους οπαδούς.

Μια αυθόρμητη και γεμάτη ενέργεια στιγμή, που αποτύπωσε απόλυτα το κλίμα ενθουσιασμού μετά τη μεγάλη πρόκριση.