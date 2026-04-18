Παναθηναϊκός: Χωρίς Ζαρουρί στο ντέρμπι

Με τελευταία απουσία αυτή του Ζαρουρί, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακού.

Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι των play offs της SuperLeague με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Εκτός προπόνησης έμεινε ο Ζαρουρί λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.

Οι δούλεψαν στην τακτική και με παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

