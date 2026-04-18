Μεντίλ: «Είμαστε ενωμένοι - Αν δημιουργούμε ευκαιρίες, θα έρθουν και τα γκολ»

Για την ενότητα που χαρακτηρίζει τον Άρη έκανε λόγο ο Χάμζα Μεντίλ, ενώ αναφέρθηκε και στην επιθετική λειτουργία των «κιτρινόμαυρων» με φόντο το παιχνίδι με τον Βόλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: «Είμαστε απολύτως εστιασμένοι στα ερχόμενα παιχνίδια. Χάσαμε την πρώτη ευκαιρία να πάρουμε τρεις βαθμούς, όμως, και τα πέντε παιχνίδια που απομένουν στα Play Off είναι σαν τελικοί κι έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε. Απέναντι στον Βόλο θέλουμε να παίξουμε όπως παίξαμε στον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Να τα δώσουμε όλα από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, όπως κάναμε σε εκείνο το παιχνίδι, με στόχο να πάρουμε τη νίκη».

Για την επιθετική λειτουργία του Άρη: «Στο τελευταίο παιχνίδι ήμασταν πολύ άτυχοι… Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό, όμως, και να το σκεφτόμαστε. Πρέπει σε όλα τα παιχνίδια που απομένουν να αγωνιστούμε όπως αγωνιστήκαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Να τα δώσουμε όλα, όπως κάναμε με τον Λεβαδειακό. Αν το κάνουμε, θα έχουμε τις ευκαιρίες να νικήσουμε σε όλους τους αγώνες. Στον αγώνα με τον Λεβαδειακό δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες από το ξεκίνημα, ενώ ήμασταν καλοί και στην άμυνα.

Έκανε κάποια λάθη ο διαιτητής κι αυτό ήταν κάτι που επηρέασε το παιχνίδι μας. Παίξαμε καλά και κανονικά έπρεπε να νικήσουμε. Έτσι πρέπει να παίξουμε και στα επόμενα παιχνίδια και να μην σκεφτόμαστε αρνητικά σχετικά με το σκοράρισμα. Αν δημιουργούμε ευκαιρίες, θα έρθουν και τα γκολ».

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο: «Πρέπει να μπούμε στο παιχνίδι με στόχο να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι με τον Βόλο. Όλοι στην ομάδα σκεφτόμαστε θετικά για τον αγώνα που ακολουθεί. Είμαστε ενωμένοι και σκεφτόμαστε ότι πρέπει να παίξουμε όπως στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε σίγουρα και ότι θα εκμεταλλευτούμε τη δεύτερη ευκαιρία μας στα Play Off για νίκη».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης για να πάρει την νίκη είπε: «Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας και θα έχουμε την υποστήριξη των οπαδών μας. Πρέπει από την αρχή να τους δείξουμε ότι θέλουμε να νικήσουμε, ώστε να μας δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση. Αν είναι δυνατόν, θέλουμε να κλειδώσουμε τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει καν να αφήσουμε τους παίκτες του Βόλου να σκεφτούν ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι. Μπορούμε να τα καταφέρουμε».