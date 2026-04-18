Έγραψε ιστορία η Κόβεντρι: Μετά από 25 χρόνια επέστρεψε στην Premier League!

Ιστορικές στιγμές ζει η Κόβεντρι, που επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 25 χρόνια απουσίας.

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Μπλάκμπερν (1-1) και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό της στην Premier League, για πρώτη φορά μετά το 2001!

Η Κόβεντρι από το 2001 έζησε εφιαλτικά χρόνια, φτάνοντας να παίξει ακόμη και στην τέταρτη κατηγορία (League Two), όμως υπό την καθοδήγηση του Φρανκ Λάμπαρντ, μεταμορφώθηκε την φετινή σεζόν σε πρωταγωνίστρια.

Έτσι, η Κόβεντρι μετά από 25 ολόκληρα χρόνια πανηγυρίζει την επιστροφή της στην Premier League, με την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ να γράφει ιστορία με την πορεία της στην Championship φέτος.