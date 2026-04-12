Φεύγει από την Μπαρτσελόνα ο Κασαντό

Για τον Ισπανό αμυντικό μέσο των Καταλανών ενδιαφέρονται ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο.

Την απόφαση να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει πάρει ο Μαρκ Κασαντό.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος που προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας θέλει να αλλάξει περιβάλλον ύστερα από το περιορισμένο ρόλο στο ροτέισον της ομάδας από τον Φλικ.

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του έχει εκδηλώσει η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Την περίπτωση του ακολουθούν στενά και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία. Το συμβόλαιο του 22χρονου άσου με την Μπαρτσελόνα λήγει το 2028 και οι Καταλανοί αναμένεται να ζητήσουν ένα ποσό γύρω στα 20 εκατ. ευρώ.