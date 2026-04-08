Ο Μάριος Καλαϊτσίδης έδωσε νίκη... χρυσάφι στον ΠΑΟΚ Β επί του ΠΑΣ Γιάννενα (2-1) με γκολ στο 90ο λεπτό και τον Δικέφαλο να «ψάχνει» δύο βαθμούς για να τσεκάρει την παραμονή του.

Μετά από ακριβώς έναν μήνα, ο ΠΑΟΚ Β επέστρεψε στην έδρα του, υποδεχόμενος τον υποβιβασμένο ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος μετά από 20 χρόνια θα βρεθεί για πρώτη φορά σε ερασιτεχνική κατηγορία.

Ντεμπούτο σε βασική 11άδα για τον 18χρονο Έντι Ντούνγκα, ενώ θέση βασικού πήρε και ο Χιτζάμ Κανίς μετά από αρκετό καιρό στα «φτερά» της επίθεσης.

Νωχελικός και ακίνδυνος στα πρώτα λεπτά ο Δικέφαλος, με τους Ηπειρώτες να χάνουν την πρώτη καλή στιγμή στο 12ο λεπτό μετά από κεφαλιά-πάσα του Μπουλάρι, ο Φιόγκμπε με κοντινή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νικολακούλη.

Νέα «απειλή» από πλευράς φιλοξενούμενων στο 20', με τον Μπουλάρι να προσπαθεί δις να κερδίσει τον κίπερ των «ασπρόμαυρων», δίχως αποτέλεσμα. Μηδαμινές τελικές στο πρώτο 25λεπτο για την ομάδα του Πονς, η οποία φάνηκε (ξανά) κάπως επηρεασμένη από τη διακοπή, κάτι που συνέβη και στην Καβάλα.

Στο 27' ο Γκιτέρσος έφυγε στην κόντρα με πανέμορφη ενέργεια, ανατράπηκε, με τον διαιτητή του αγώνα να του δείχνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και τον ΠΑΣ να μένει με 10 παίκτες. Την αριθμητική του υπεροχή ο ΠΑΟΚ Β όχι απλά δεν την εκμεταλλεύτηκε, αλλά πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ.

Εντυπωσιακή ενέργεια του Φιόγκμπε στο 33', ο μεσοεπιθετικός των Ιωαννίνων σούταρε απ΄το ύψος της περιοχής και σκόραρε, με ένα μακρινό σουτ του Σαρρή τέσσερα λεπτά αργότερα, να είναι η τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου 45λεπτου.

Τελείως διαφορετικός ο ΠΑΟΚ Β της επανάληψης, κυρίως με την είσοδο του Άμπντε Ραϊχανί. Στο 51' ο Σαρρής δοκίμασε ξανά τα πόδια του, με τον Λαδιά να μπλοκάρει, ενώ το επόμενο 15λεπτο βάφτηκε «ασπρόμαυρο», με τις ευκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη.

Με κύριους εκφραστές τους Ραϊχανί-Τσοπούρογλου αλλά και τον Κανίς, ο ΠΑΟΚ Β έχασε συνεχόμενες κλασσικές ευκαιρίες, κλείνοντας στα καρέ του τον ΠΑΣ, δίχως όμως αποτέλεσμα και το 0-1 να παραμένει. Στο 63' όμως ήρθε αυτό που φαινόταν. Πανέμορφο ένα-δύο από τους Τσοπούρογλου-Ραϊχανί, ασίστ ο πρώτος, άψογο πλασέ ο δεύτερος και 1-1.

Στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, οι «ασπρόμαυροι» μπορεί να μην πίεσαν ασφυκτικά, όμως βρήκαν αυτό που έψαχναν. Κόρνερ απ' τα αριστερά στο 90', κεφαλιά-πάσα του Κωττά και ο Καλαϊτσίδης από κοντά έδωσε μπάζερ... παραμονής στον ΠΑΟΚ Β για το τελικό 2-1.

Με τη νίκη αυτή, ο Δικέφαλος παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας των πλέι άουτ με 27 βαθμούς, στο +7 πλέον από την επικίνδυνη ζώνη μετά την ήττα της Καβάλας, ψάχνοντας επί της ουσίας δύο βαθμούς στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.

Την επόμενη αγωνιστική (18/4) ο ΠΑΟΚ Β θα υποδεχτεί τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννενα θα υποδεχθεί στην Ήπειρο την ομάδα της Καβάλας.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Πολυκράτης(46' Ραϊχανί), Κωττάς, Λούκας(84' Τσιφούτης), Χιμένεθ, Σαρρής, Τσοπούρογλου(75' Καλόγηρος), Ντούνγκα, Κανίς(84' Κοσίδης), Μούστμα(75' Καλαϊτσίδης), Γκιτέρσος

ΠΑΣ Γιάννενα (Γκούμας): Λαδιάς, Βιραμάκι, Καφενζής, Ντεκουμές, Κριμιτζάς(68' Φλώρος), Τουντόντα(79' Παναγιωτακόπουλος), Φιόγκμπε(79' Πατρινός), Κασέμι, Ναούμης, Αθανασίου(68' Γκρέστας), Μπουλάρι(59' Τσίρης)