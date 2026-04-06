Πρώτη απώλεια για την Κόμο του Δουβίκα μετά από πέντε σερί νίκες

Η Ουντινέζε έβαλε... φρένο (τουλάχιστον προσωρινά) στην ξέφρενη πορεία της Κόμο προς την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Μετά από πέντε διαδοχικές νίκες, η ομάδα του Τάσου Δουβίκα (ο οποίος ήταν βασικός, αλλά αντικαταστάθηκε στο 59΄ από τον Βοϊβόντα) έμεινε στο 0-0 με τις «μαύρες ζέβρες» στο «Φρίουλι», σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Serie A, και δίνει την ευκαιρία στη Γιουβέντους να την πλησιάσει σε απόσταση ενός βαθμού από την τέταρτη θέση, εφόσον οι «μπιανκονέρι» νικήσουν αργότερα σήμερα (6/4, 19:00) την Τζένοα.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1

(50' Γκαρσία, 78' Πιναμόντι - 30' πεν. Εσπόζιτο)

Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1

(82' Φατζόλι)

Λάτσιο-Πάρμα 1-1

(77' Νόσλιν - 15' Ντελπράτο)

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2

(90+1΄ πεν. Μπονατσόλι - 3' Ζοάο Μάριο, 16' Ρόου)

Πίζα-Τορίνο 0-1

(80' Άνταμς)

Ίντερ-Ρόμα 5-2

(1', 52' Μαρτίνες, 45+2΄ Τσαλχάνογλου, 55' Τιράμ, 63΄ Μπαρέλα - 40' Μαντσίνι, 70΄ Πελεγκρίνι)

Ουντινέζε-Κόμο 0-0

Λέτσε-Αταλάντα 16:00

Γιουβέντους-Τζένοα 19:00

Νάπολι-Μίλαν 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72

Μίλαν 63 -30αγ.

Νάπολι 62 -30αγ.

Κόμο 58

Γιουβέντους 54 -30αγ.

Ρόμα 54

Αταλάντα 50 -30αγ.

Μπολόνια 45

Λάτσιο 44

Σασουόλο 42

Ουντινέζε 40

Τορίνο 36

Πάρμα 35

Τζένοα 33 -30αγ.

Φιορεντίνα 32

Κάλιαρι 30

Λέτσε 27 -30αγ.

Κρεμονέζε 27

Βερόνα 18

Πίζα 18

