Κατάθεση ψυχής του Κάρλος Ζέκα στο Fox Insider: «Όλη η ζωή μου»! (vid)

Ο Κάρλος Ζέκα μιλά χωρίς φίλτρα στον Κυριάκο Κυριάκο στο Fox Insider και προσφέρει ένα δυνατό μάθημα ζωής.

Ο Ελληνοπορτογάλος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, άνοιξε την καρδιά του στο κανάλι του Foxbet στο YouTube και εξηγεί πως μετέτρεψε τις δυσκολίες σε δύναμη, χτίζοντας μια γεμάτη καριέρα με επιτυχίες αλλά και απωθημένα.

Μέσα από σπάνιες εξομολογήσεις, αναδεικνύει τι έχει πραγματική αξία στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, σε μια συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα και αλήθειες.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Foxbet και μείνετε συντονισμένοι μόλις ξεκινάμε!

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Ζέκα χωρίς... φίλτρα: