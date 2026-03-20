Μπενίτεθ: «Θα χρειαστούμε μεταγραφές και χρόνο για να φτάσουμε στο επίπεδο της Μπέτις»

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην ανωτερότητά των Ισπανών αν και υποστήριξε ότι ήταν σημαντική η ευκαιρία του Πελίστρι και το δεύτερο γκολ της Μπέτις. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Ρεάλ Μπέτις, τονίζοντας ότι χρειάζεται χρόνος και μεταγραφές ώστε να φτάσει το «Τριφύλλι» στο επίπεδο της ισπανικής ομάδας.

Εξήγησε παράλληλα ότι οι «βερδιμπλάνκος» πήραν δίκαια την πρόκριση, αν και η φάση του Πελίστρι θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Η Μπέτις ήταν ανώτερη ομάδα και προκρίθηκε δίκαια. Εμείς παλέψαμε στο πρώτο παιχνίδι, παίξαμε με δέκα και κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Αλλά αποδείχτηκε απόψε ότι ήταν πιο γρήγορη ομάδα και με περισσότερους ποιοτικούς παίκτες».

-Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα και να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο;

«Ο Παναθηναϊκός αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος. Κάτι ανάλογο σαν αυτό που έχει γίνει στη Μπέτις που δουλεύει με τον Πελεγκρίνι για περισσότερα από πέντε χρόνια. Φυσικά, θα χρειαστούν και μεταγραφές ώστε να σταθεροποιήσουμε αυτό το πλάνο που άρχισε και σε γενικές γραμμές, έχει αρχίσει να αποδίδει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο χρόνος που ακολουθεί, θα μας δώσει τη δυνατότητα κάνοντας τις απαραίτητες κινήσεις για να συνεχίσουμε το πρότζεκτ».

-Πόσο καθοριστικό είναι το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός στο τέλος του ημιχρόνου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι έγινε;

«Είναι καθοριστικό το σημείο που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Όπως και η φάση η πρώτη, που θα μπορούσε το ματς να είχε διαφορετική μορφή στην ευκαιρία του Πελίστρι. Παρόλα αυτά, η Μπέτις ήταν ανώτερη ομάδα και δίκαια πήρε την πρόκριση».

-Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα δύσκολα θα πάρει κάτι περισότερο από την 4η θέση. Πόσο εύκολο είναι να παίξετε στα επόμενα παιχνίδια χωρίς ξεκάθαρο στόχο;

«Όταν ήρθαμε στην ομάδα, ήταν γνωστό ότι είχαμε διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό τον χρόνο που έχουμε, θέλουμε να τον διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε στα ματς που απομένουν και να πάρουμε νίκες».

-Ο Πελεγκρίνι άλλαξε την τακτική του και έπαιξε στη ρεβάνς με δύο επιθετικούς. Θεωρείτε ότι αυτό ήταν καθοριστικό;

«Ειλικρινά, πιστεύετε ότι απόψε έπαιξαν ρόλο τα συστήματα;».