Σεβίλλη: Την ίδρυσε ο… Ηρακλής και είναι κούκλα!

Η γοητεία της Σεβίλλης, πρωτεύουσας του ισπανικού νότου και της Ανδαλουσίας, είναι πραγματικά καθηλωτική. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Αυτό οφείλεται αφενός στα σπουδαία μνημεία της, που αντανακλούν τις διαδοχικές κατακτήσεις της από διαφορετικούς λαούς και συνυπάρχουν αρμονικά, διαμορφώνοντας τον μοναδικό της χαρακτήρα, και αφετέρου στις γειτονιές της, στα στενά δρομάκια που σφύζουν από ζωή, στο εκτυφλωτικό λευκό και το ζωηρό κίτρινο των κτιρίων που λάμπουν κάτω από τον μεσογειακό ήλιο, στους ήχους από τις καστανιέτες και τις ισπανικές κιθάρες, στο άρωμα από τα γιασεμιά και τις πορτοκαλιές που γεμίζει τις εσωτερικές αυλές, αλλά και στις αμέτρητες γεύσεις από τα μικρά τοπικά πιάτα που συνοδεύονται ιδανικά από ένα ποτήρι ξηρό ανδαλουσιανό κρασί. Μέρα και νύχτα η πόλη ξεχειλίζει από ζωντάνια, με το έντονο ισπανικό της ταμπεραμέντο να δίνει τον τόνο.

Οι ρίζες της Σεβίλλης χάνονται βαθιά στον χρόνο και συνδέονται ακόμη και με την ελληνική μυθολογία, αφού σύμφωνα με την παράδοση ιδρυτής της θεωρείται ο Ηρακλής. Η πόλη υπήρξε διαχρονικά ιδιαίτερα ελκυστική για κατακτητές και ισχυρούς λαούς. Την αρχαία ελληνική Ισπαλίδα κατέλαβαν πρώτοι οι Φοίνικες, στη συνέχεια οι Ρωμαίοι την ανέδειξαν σε κέντρο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στη Δύση, ενώ καθοριστική για τη μορφή της υπήρξε η αραβική κατάκτηση τον 8ο αιώνα.

Για περίπου πέντε αιώνες αραβικής κυριαρχίας, η πόλη, που τότε ονομαζόταν Ισμπιλίγια, γέμισε με οχυρωματικά έργα, αυλές, πύργους και μνημεία. Από τα μέσα του 13ου αιώνα, η Σεβίλλη εντάχθηκε στο βασίλειο της Καστίλης υπό τον Φερδινάνδο Γ΄ και εξελίχθηκε στη σημαντικότερη εμπορική του πόλη, για να γίνει σήμερα όχι μόνο η πρωτεύουσα του ισπανικού νότου αλλά και ένας τόπος με ατμόσφαιρα που μαγεύει τον επισκέπτη σε κάθε βήμα.

Ανάμεσα στα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης ξεχωρίζει η Πλατεία της Ισπανίας, μία από τις ωραιότερες πλατείες της Ευρώπης και αναμφίβολα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της χώρας. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα από αψιδωτές στοές, περίτεχνους πύργους στο ύφος της ισπανικής αναγέννησης, σιντριβάνια και ένα κανάλι που αγκαλιάζει το ημικυκλικό της σχήμα. Οι διαστάσεις της είναι επιβλητικές, καθώς η διάμετρός της φτάνει τα 170 μέτρα, η συνολική της έκταση τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα και το κανάλι της τα 515 μέτρα μήκος. Ιδιαίτερο χρώμα προσθέτουν τα 49 χτιστά παγκάκια με ζωγραφισμένα πλακίδια, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και μία ισπανική επαρχία. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην πλατεία, να νοικιάσει βαρκάκι και να διασχίσει το κανάλι περνώντας κάτω από τις τέσσερις γέφυρές του, οι οποίες συμβολίζουν τα τέσσερα αρχαία βασίλεια της Ισπανίας. Η επίσκεψη συνδυάζεται ιδανικά με μια βόλτα στο Πάρκο της Μαρίας Λουίζας, του οποίου η πλατεία αποτελεί ουσιαστικά φυσική συνέχεια, καθώς και τα δύο δημιουργήθηκαν για την Ιβηροαμερικανική Έκθεση του 1929.

Το Πάρκο της Μαρίας Λουίζας, πρώην βασιλικός κήπος και σήμερα πράσινος πνεύμονας της πόλης, προσφέρει ανάσες δροσιάς και ηρεμίας. Τα λουλούδια, οι πορτοκαλιές, οι φοίνικες και τα χαμηλά σιντριβάνια αραβικής αισθητικής δημιουργούν μια σχεδόν εξωτική ατμόσφαιρα. Στο νότιο άκρο του πάρκου απλώνεται η πολυφωτογραφημένη Πλατεία της Αμερικής, που περιβάλλεται από τρία εντυπωσιακά παλάτια διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρυθμών. Το πρώτο, σε νεογοτθικό ύφος, είναι το Βασιλικό Περίπτερο, το δεύτερο, σε ανατολίτικο μουδέχαρ ρυθμό, στεγάζει το Μουσείο Λαϊκών Τεχνών, ενώ το τρίτο, αναγεννησιακού ύφους, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Η εικόνα του δεύτερου παλατιού να καθρεφτίζεται στη λίμνη με τα νούφαρα αποτελεί μία από τις ομορφότερες εικόνες της Σεβίλλης.

Η καρδιά της πόλης χτυπά γύρω από την Πλατεία του Θριάμβου, που μαζί με τα σπουδαία μνημεία που την περιβάλλουν έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Εκεί βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους ο Καθεδρικός Ναός, το βασιλικό ανάκτορο και το Αρχείο των Ινδιών, ένα μνημειώδες διώροφο κτίριο που στεγάζει πολύτιμα έγγραφα και χάρτες των υπερπόντιων κτήσεων της ισπανικής αυτοκρατορίας. Κυρίαρχο ωστόσο στοιχείο της περιοχής είναι ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρίας, η μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία του κόσμου και τρίτη μεγαλύτερη συνολικά σε μέγεθος. Το μεγαλείο του δεν οφείλεται μόνο στις μνημειώδεις αναλογίες του αλλά και στον πλούτο των αρχιτεκτονικών του λεπτομερειών, που αντανακλούν όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα από τον 15ο έως τον 16ο αιώνα, από το μουδέχαρ και το γοτθικό ύφος έως την αναγέννηση και το μπαρόκ. Στο εσωτερικό του, η λάμψη του χρυσού είναι εντυπωσιακή, ενώ το ιερό θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα εκκλησιαστικής τέχνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το μαυσωλείο του Χριστόφορου Κολόμβου, όπου φυλάσσονται τα λείψανά του.

Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο πύργος Χιράλδα, το καμπαναριό του ναού και σύμβολο της πόλης. Ο πύργος αποτυπώνει όσο λίγα μνημεία την ιστορική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών στη Σεβίλλη. Ξεκίνησε ως μιναρές του τζαμιού που υπήρχε στο ίδιο σημείο τον 12ο αιώνα και μετατράπηκε σε κωδωνοστάσιο τον 16ο αιώνα. Για πολλά χρόνια υπήρξε ένα από τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου, αγγίζοντας με τον ανεμοδείκτη του τα 104 μέτρα. Από την κορυφή του ο επισκέπτης απολαμβάνει μαγευτική θέα στον ήσυχο Κήπο με τις Πορτοκαλιές του καθεδρικού και σε ολόκληρη την πόλη.

Από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της Σεβίλλης είναι και το Αλκάθαρ, όχι απλώς ένα παλάτι αλλά ένα εκτεταμένο περιτειχισμένο σύνολο βασιλικών κτισμάτων, που συνθέτει ένα σπάνιο μίγμα αραβικής και χριστιανικής τέχνης. Αν και στην ίδια θέση είχαν προηγηθεί ρωμαϊκές οχυρώσεις και αργότερα μία παλαιοχριστιανική βασιλική, το παλάτι άρχισε να αποκτά τη σημερινή του μορφή μετά την αραβική κατάκτηση του 713 μ.Χ. Τότε άρχισαν να διαμορφώνονται οι μαυριτανικές αψίδες, τα γύψινα διακοσμητικά, οι αυλές με τους γαλήνιους κήπους και τα πυργόσπιτα στα τείχη. Μετά την ισπανική ανακατάκτηση, το συγκρότημα επεκτάθηκε με νέα βασιλικά κτίρια σε γοτθικό και αναγεννησιακό ρυθμό, χωρίς ποτέ να χάσει τον μαυριτανικό του χαρακτήρα. Από τα μεσαιωνικά χρόνια μέχρι σήμερα έχει αποτελέσει κατοικία όλων των Ισπανών βασιλέων, που ο καθένας άφησε το δικό του αρχιτεκτονικό αποτύπωμα. Στο εσωτερικό του επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει, ανάμεσα σε άλλα, την αίθουσα αναμονής, το παρεκκλήσι και το παρατηρητήριο των Καθολικών Μοναρχών, την αίθουσα δεξιώσεων του Φιλίππου Β΄, το υπνοδωμάτιο του Πέτρου της Καστίλης και την αίθουσα των πρεσβευτών. Εξίσου μαγευτικοί είναι και οι κήποι του Αλκάθαρ, διαμορφωμένοι σε επίπεδα, με σκιερά περίπτερα, σιντριβάνια, πορτοκαλιές και ψηλούς φοίνικες, μια πραγματική όαση ηρεμίας στην καρδιά της πόλης.

Ο ποταμός Γουαδαλκιβίρ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της Σεβίλλης. Τα νερά του έγιναν μάρτυρες πολιορκιών, αμυντικών μαχών, κατακτήσεων, αλλά και μεγάλων εξερευνητικών ταξιδιών. Από εδώ ξεκίνησε ο πρώτος περίπλους της Γης, όταν το 1519 ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος απέπλευσε από το ποτάμι προς τον Ατλαντικό και από εκεί στον γύρο του κόσμου. Διασχίζοντας τη γέφυρα του Σαν Τέλμο, ο επισκέπτης μπορεί να δει το μνημείο που θυμίζει την αφετηρία αυτού του ιστορικού ταξιδιού. Από τον 16ο αιώνα και για περίπου δύο αιώνες, ο Γουαδαλκιβίρ υπήρξε καθοριστικός για την εμπορική ανάπτυξη της πόλης και για τη διαμόρφωση της κουλτούρας και του πληθυσμού της. Μέχρι σήμερα παραμένει βασικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της, με τις όχθες του να σφύζουν από ζωή όλη την ημέρα.

Σύμβολο του ποταμού και της πόλης παραμένει ο εντυπωσιακός Πύργος του Χρυσού, τμήμα των οχυρώσεων της Σεβίλλης από το 1220 και ακοίμητος φύλακας του βασιλικού λιμανιού, απ’ όπου ξεκινούσαν οι μεγάλοι εξερευνητές. Το όνομά του οφείλεται στα χρυσά πλακίδια που κάποτε κάλυπταν την επιφάνειά του και αντανακλούσαν μοναδικά στα νερά του ποταμού. Σήμερα στεγάζει το Ναυτικό Μουσείο, με μοντέλα πλοίων, όργανα πλοήγησης, σπάνιες πυξίδες και παλιά έγγραφα. Στην απέναντι όχθη, μέχρι τη γέφυρα της Ισαβέλλας Β΄, απλώνεται η συνοικία Τριάνα, μια περιοχή γεμάτη παλμό. Την ημέρα ο επισκέπτης περιπλανιέται στα γραφικά σοκάκια με τις όμορφες εκκλησίες, χαζεύει και αγοράζει χειροποίητα ζωγραφιστά πλακίδια και κεραμικά, μία από τις πιο χαρακτηριστικές τέχνες της Σεβίλλης, ενώ το βράδυ μπορεί να δειπνήσει δίπλα στο ποτάμι ή να παρακολουθήσει αυθεντικό φλαμένκο σε κάποιο παραδοσιακό μουσικοχορευτικό στέκι, αφού η Τριάνα θεωρείται ο τόπος όπου γεννήθηκε αυτός ο φλογερός χορός.

Η τέχνη κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Σεβιγιάνοι χρησιμοποιούν συχνά την έκφραση «τι ταλέντο έχεις!». Η πόλη είναι γενέτειρα σπουδαίων δασκάλων του μπαρόκ, όπως ο Ντιέγο Βελάσκεθ και ο Μπαρτολομέ Εστέμπαν Μουρίγιο, των οποίων η τέχνη ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Έργα του Βελάσκεθ μπορεί κανείς να θαυμάσει στο Ίδρυμα Φόκους Αμπενγκόα, ανάμεσά τους και η περίφημη «Αγία Ρουφίνα», που απεικονίζει μία από τις δύο πολιούχους της Σεβίλλης, ενώ είναι επισκέψιμο και το σπίτι όπου γεννήθηκε, στην περιοχή Αλφάλφα. Επισκέψιμη είναι επίσης και η Οικία Μουρίγιο, όπου ο ζωγράφος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το άγαλμά του κοσμεί την πλατεία του Μουσείου Καλών Τεχνών της Σεβίλλης, ενός πραγματικού ναού της σεβιλλιάνικης μπαρόκ ζωγραφικής, όπου δίπλα σε αριστουργήματα των Θουρμπαράν, Γκόγια και Θεοτοκόπουλου εκτίθενται μερικά από τα σημαντικότερα έργα του.

Ένα ακόμη σπουδαίο αρχιτεκτονικό κόσμημα είναι το Σπίτι του Πιλάτου, που θεωρείται πρότυπο ανδαλουσιανής αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα και η δεύτερη εντυπωσιακότερη κατοικία της πόλης μετά το Αλκάθαρ. Η λαμπρή αυτή έπαυλη, που ξεκίνησε να χτίζεται τον 15ο και ολοκληρώθηκε τον 16ο αιώνα, συνδυάζει με εξαιρετική χάρη τον ιταλικό αναγεννησιακό ρυθμό με το μουδέχαρ ύφος, ενώ περιλαμβάνει και γοτθικά στοιχεία καθώς και διακοσμητικά εμπνευσμένα από την τέχνη των Ισπανών αργυροχόων. Το αποτέλεσμα είναι ένα διώροφο κτίσμα γεμάτο φως, αρμονία και χρώμα, με ζωγραφιστά πλακίδια, διπλή αψιδωτή λότζια με είκοσι τέσσερα αγάλματα, νωπογραφίες, παρεκκλήσια, εσωτερική αυλή με σιντριβάνι και γαλήνιους κήπους.

Η συνοικία Σάντα Κρους, η παλιά εβραϊκή συνοικία και καρδιά της παλιάς πόλης, είναι από μόνη της ένα ζωντανό αξιοθέατο. Εκτός από το Σπίτι του Πιλάτου, τον Καθεδρικό Ναό και το Αλκάθαρ, αυτό που μαγεύει εδώ είναι ο ίδιος ο αστικός ιστός: ένας λαβύρινθος από πλακόστρωτα στενά, λευκά σπίτια με κίτρινες προσόψεις, μικρά σιδερένια μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια ή στολισμένα με φλαμένκο φορέματα, μικρές πλατείες, εκκλησίες, καφενεία, εστιατόρια και τουριστικά μαγαζάκια. Η κεντρική πλατεία της συνοικίας με τον περίτεχνο σφυρήλατο σταυρό και τα φανάρια της είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της. Πρόκειται για περιοχή ιδανική όχι μόνο για περιήγηση αλλά και για διαμονή, καθώς εκεί βρίσκονται πολλά παραδοσιακά σπίτια που έχουν μετατραπεί σε καταλύματα, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία μέσα στη μεγαλύτερη παλιά πόλη της Ισπανίας.

Η Σάντα Κρους όμως δεν είναι η μόνη συνοικία όπου η ιστορία είναι αισθητή σε κάθε βήμα. Εξίσου γοητευτική είναι και η Μακαρένα, άλλοτε λαϊκή γειτονιά, με την ομώνυμη εκκλησία, τα εξαιρετικά εστιατόρια και τα μικρά μπαρ όπου μπορεί κανείς να γνωρίσει σε βάθος τη σεβιλλιάνικη γαστρονομία. Εκεί αξίζει να δοκιμάσει κανείς μία παραδοσιακή ταβέρνα ή ζυθοπωλείο, να ξεκινήσει με μια κρύα σούπα γκασπάτσο και έπειτα να απολαύσει τις αμέτρητες παραλλαγές από μικρά πιάτα με κρεατικά και θαλασσινά. Στη Σεβίλλη η απόλαυση του φαγητού δεν περιορίζεται στη νύχτα. Η καθημερινή μεσημεριανή ανάπαυση εξακολουθεί να επηρεάζει τον ρυθμό της πόλης, οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια γεμίζουν κόσμο με ένα ποτήρι κρασί ή μπίρα στο χέρι και τα τραπέζια κατακλύζονται από μικρά πιάτα που γίνονται ανάρπαστα.

Όταν πέφτει η νύχτα, οι ήχοι του φλαμένκο παρασύρουν τον επισκέπτη και οι χορεύτριες με τα φλογερά φορέματα τον μαγεύουν σε αυθεντικούς χώρους παραστάσεων, σε μια παράδοση που διατηρείται με πάθος εδώ και αιώνες. Μια άλλη βαθιά ριζωμένη παράδοση της πόλης, που εξακολουθεί να συγκεντρώνει πολλούς ντόπιους, είναι οι ταυρομαχίες στην αρένα της Βασιλικής Μαεστράνθα, τη μεγαλύτερη της Ισπανίας. Πίσω από τη μπαρόκ πρόσοψη του 18ου αιώνα, η οβάλ αυτή αρένα στην περιοχή του λιμανιού Ελ Αρενάλ μπορεί να υποδεχθεί έως και 13.000 θεατές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μεγάλης Γιορτής του Απριλίου, όταν για μία εβδομάδα η πόλη γιορτάζει ασταμάτητα, γεμίζει κρασί, φαγητό, μουσική και χορό. Είναι ίσως η ιδανικότερη εποχή για να φτάσει κανείς στη Σεβίλλη και να αφεθεί ολοκληρωτικά στη μαγεία της.