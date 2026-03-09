Λέτο: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός - Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε»

Κάθε παιχνίδι είναι τελικός από εδώ και στο εξής για την Κηφισιά, κάτι που τόνισε ο Σεμπάστιαν Λέτο στις δηλώσεις του, μετά την ήττα (2-1) της ομάδας του στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για το τι άλλαξε στη ροή του ματς και έχασε η Κηφισιά: «Συγχαρητήρια στον Παναιτωλικό για τα 100 χρόνια και την τρομερή ατμόσφαιρα. Να του ευχηθώ χρόνια καλά σε ένα πολύ ωραίο ματς. Ξεκινήσαμε πολύ καλά μετά από καιρό, κυκλοφορήσαμε τη μπάλα, όμως μετά το γκολ μας, η απόδοσή μας έπεσε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί χαλαρώσουμε. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το πληρώνεις».

Για την διαφορά ασφαλείας από την παραμονή και τις θέσεις 5-8: «Δεν υπάρχει θέση ασφάλειας. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός, το βλέπετε στο χορτάρι. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε, δεν μπορώ να μιλήσω για χαλάρωση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα».