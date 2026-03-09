Τι αποδείχτηκε στο ντέρμπι και γιατί η ΑΕΚ θέλει και τους δύο μέσα στο πρωτάθλημα

Ολοκληρώθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική και η βαθμολογία έγινε πάλι όπως ήταν πριν αρχίσουν τα παιχνίδια της… προηγούμενης. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Οι δύο βαθμοί που χάθηκαν για την ΑΕΚ στο Βόλο, χάθηκαν χθες και για τους δύο στο παιχνίδι τους. Μιλάω για την πρώτη τριάδα, αφού η τετράδα κλείδωσε χθες με το διπλό του Παναθηναϊκού στη Λιβαδειά. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αφού έστειλαν κόσμο για… ύπνο μέχρι το 70 έκαναν κάποιες προσπάθειες στο τέλος μήπως και πάρουν το παιχνίδι. Τις μεγαλύτερες ευκαιρίες τις είχε ο ΠΑΟΚ και ο Μεντιλίμπαρ γλύτωσε χάρη στον Πιρόλα και τον… Ντεσπόντοφ αλλά και τον Γερεμέγιεφ σε μια ξεκάρφωτη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο ενώ ο Ολυμπιακός συνολικά είχε δύο καθαρές αλλά όχι τόσο μεγάλες, η μία από μεγάλο λάθος του Μιχαηλίδη. Η αλήθεια είναι πως περίμενα νίκη του Ολυμπιακού αλλά τελικά ο νικητής έστω και ως μη χαμένος ήταν ο ΠΑΟΚ.

Ανεξάρτητα από την σημαντικότητα του καθένα από αυτούς, που οι τέσσερις είναι οι πιο σημαντικοί του, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι χωρίς έξι βασικούς παίκτες! Δεν βάζω τον τερματοφύλακα γιατί μάλλον ο Τσιφτσής είναι ο καλύτερος. Είχε παιχνίδι μεσοβδόμαδα όπου ήταν τραγικός και φυσικά κουράστηκε ενώ ο Ολυμπιακός ήταν ξεκούραστος αφού δεν έχει πλέον το Τσάμπιονς Λιγκ που ακούγαμε εδώ και μήνες πως του ρουφάει όλη την… ενέργεια. Παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν έχασε αλλά είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να νικήσει. Κι αν κάποιος έφυγε με την αίσθηση του χαμένου σίγουρα είναι ο Ολυμπιακός που πλέον αρχίζει να συμβιβάζεται με την ιδέα πως δεν είναι το απόλυτο φαβορί όπως έμοιαζε σχεδόν όλο τον χρόνο.

Ο ΠΑΟΚ μετά από καιρό έπαιξε καλά σε ένα κρίσιμο παιχνίδι παρά τις απουσίες. Έπαιξε καλά βέβαια με στόχο να μην χάσει και θα μπορούσε και να κερδίσει όταν μπήκαν οι καλοί στο τέλος όμως σε εκείνο το διάστημα είχε και ο Ολυμπιακός τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του. Για άλλη μια φορά στο ποδόσφαιρο αποδείχτηκε πως δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν όλα. Ούτε ο Ολυμπιακός έγινε ξαφνικά ο περυσινός των πλέι οφ μόλις έμεινε με ένα παιχνίδι την εβδομάδα, ούτε ο ΠΑΟΚ θα γίνει κυρίαρχος με τις επιστροφές και επίσης ένα ματς την εβδομάδα. Επίσης όσο κι αν το περιμένουν δεν είναι καθόλου βέβαιο πώς η ΑΕΚ θα αρχίσει να χάνει επειδή θα παίζει δύο ματς την εβδομάδα.

Αν μένει ένα πράγμα από χθες είναι πως το πρωτάθλημα ακόμη παίζεται για τρεις. Χάρη στην ΑΕΚ που κανείς δεν την περίμενε για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε στην πρώτη χρονιά του Νίκολιτς. Το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο για την ΑΕΚ. Όχι μόνο επειδή έχασαν βαθμούς και οι δύο αλλά γιατί είναι καλό ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να είναι μέσα στο πρωτάθλημα μαζί για πολύ καιρό ώστε να μην πέσει όλο το… εξωγηπεδικό υπέρ του ενός που θα μείνει να το διεκδικεί.

Η ΑΕΚ είναι πρώτη με δυο περισσότερους βαθμούς από τους άλλους. Καταφέρνει και κρατιέται στην κορυφή κόντρα όχι μόνο στις δυσκολίες που της βάζουν οι αντίπαλοι της αλλά και στις… υβριδικές αποφάσεις που παίρνουν σε βάρος της οι διαιτητές. Ο μη καταλογισμός του πέναλτι με το χέρι εντυπωσίασε ακόμη και τους… τηλεδιαιτητές όμως το χειρότερο για μια ακόμη φορά ήταν το ότι, στο πέναλτι στον Ελίασον, ο Ευαγγέλου οδήγησε τον διαιτητή που είχε πάρει σωστή απόφαση στο να την διορθώσει με λάθος. Έμαθε να ζει και να κερδίζει και έτσι η ομάδα του Νίκολιτς και μάλιστα χωρίς να είναι στην καλύτερη της φόρμα. Δεν είναι φαβορί η ΑΕΚ περισσότερο από τους άλλους. Οι δύο βαθμοί δεν λένε τίποτα. Όμως είναι μέσα όσο όλοι και μην ξεχνάμε πως έχει να χάσει από τον Οκτώβριο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μόνο στο κύπελλο έχασε και για αυτό δεν διεκδικεί και τρίτο στόχο. Δύο όμως έχει μόνο αυτή και την Πέμπτη επιστρέφει στην Ευρώπη. Ως φαβορί για την πρόκριση στους 8. Πρέπει να διαχειριστεί μια συνθήκη που είχε ξεχάσει από τον Δεκέμβριο. Έχει το ρόστερ της πλήρες και φυσικά έχει να διορθώσει μέσα από τους αγώνες και τα δικά της θέματα που όμως δεν είναι και τόσο σοβαρά, στο αγωνιστικό κομμάτι πάντα. Μένουν 8 αγώνες στο πρωτάθλημα και όσοι καταφέρει να παίξει στην Ευρώπη. Μόνο δύο από όλους θα παιχτούν με Έλληνες διαιτητές και χειριστές var. Αυτό από μόνο του είναι αισιόδοξο αν και δεν ξεχνάμε ποτέ τον Μάκελι.