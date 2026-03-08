«Αν δεν τρώγεστε μεταξύ σας, παρακαλώ περάστε»!

Η αναμονή για τις διαιτησίες των play offs του πρωταθλήματος μοιάζει να είναι η μεγάλη ποδοσφαιρική εικόνα. Κι όμως: Είναι η μικρή! Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος παραδέχτηκε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει επιτέλους θεσμική εκπροσώπηση της ελληνικής διαιτησίας στην Ομοσπονδία και πως αυτό είναι το πλέον κρίσιμο ζήτημα. Όμως πρόσθεσε ότι πριν συμβεί κάτι τέτοιο, οφείλουν να ομονοήσουν οι διαιτητές που «τρώγονται μεταξύ τους».

Δεν έχει άδικο. Μάλιστα υπάρχει ένας περιπαικτικός αφορισμός που λέει ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι οι διαιτητές! Ιδιαίτεροι χαρακτήρες, φοβικοί σε ορισμένες περιπτώσεις και διαρκώς εξαρτημένοι από τον παραγοντικό ιστό που αναπτύχθηκε στη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Πώς να αποτινάξουν όλα αυτά τα βαρίδια;

Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να βρει τον τρόπο και να εντάξει άμεσα τους διαιτητές στη δύναμή της. Ο εκπρόσωπός τους να έχει φωνή στην Εκτελεστική Επιτροπή, όπως έχουν οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι γυναίκες. Το επιβάλλει η κοινή λογική.

Η διαιτησία αποτελεί τον πρώτο πυλώνα δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να μένει στο περιθώριο. Αυτό που πρότεινε ο κ. Γραμμένος να χρησιμοποιούνται Ελληνες ρέφερι και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, θα γίνει πράξη μόνο μέσα από μία θεσμική διαδικασία. Πρέπει πρώτα να πειστούν οι μεγαλοπαράγοντες ότι έφτασε η ώρα να εμπιστευτούν τον εγχώριο διαιτητή.

Είναι αλήθεια ότι η Ενωση Διαιτητών έχει πάρει λάθος δρόμο. Τα μέλη της ανεβοκατεβαίνουν τα σκαλιά της Ευελπίδων, λες και είναι η καθημερινότητά τους. Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη, αλλά σε μια μικροκοινωνία όπως το ποδόσφαιρο, η συνεννόηση είναι στοιχειώδης υποχρέωση. Οφείλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι παράγοντες της διαιτησίας, να δώσουν το λόγο σε αυτούς που πατούν το χορτάρι (εν ενεργεία ρέφερι) και να αφήσουν στην άκρη εγωισμούς και μικροσυμφέροντα.

Είπε και κάτι άλλο ο κ. Γραμμένος: Επί προεδρίας του οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες είχαν εθιστεί στην ιδέα ότι θα πετυχαίνουν το επόμενο σφύριγμα μέσω μηνύσεων κατά διαιτητών. Αυτό το καλαμπούρι εδώ και δυο χρόνια έλαβε τέλος. Κατανόησαν οι πάντες ότι πρόκειται για παλαιοπαραγοντικές μεθοδεύσεις, οι οποίες οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο. Η πολυτέλεια της τοξικότητας έπαψε να υφίσταται.