Ο ιδιοκτήτης της Μάνσφιλντ έκανε... photobomb για σέλφι με τον Αρτέτα! (pic)

Πριν την σέντρα του αγώνα, ο Μίκελ Αρτέτα, στήθηκε με τον προπονητή των γηπεδούχων, Νάιτζελ Κλαφ για τις καθιερωμένες φωτογραφίες, με τον ιδιοκτήτη της Μάνσφιλντ Τζον Ράντφορντ, να βρίσκει την ευκαιρία.
Ο ισχυρός άνδρας των γηπεδούχων, πήγε δίπλα στον Ισπανό προπονητή και έβγαλε το κινητό του για selfie, προκειμένου να κουβαλάει μαζί του το ξεχωριστό στιγμιότυπο.
Mikel Arteta posing for a photo before kick-off, with Mansfield owner, John Radford & manager, Nigel Clough. ❤️ pic.twitter.com/zZu5RvZq3s— DailyAFC (@DailyAFC) March 7, 2026