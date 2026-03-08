Ο ιδιοκτήτης της Μάνσφιλντ έκανε... photobomb για σέλφι με τον Αρτέτα! (pic)

Ένα ιδιαίτερο σκηνικό στήθηκε πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μάνσφιλντ για το Κύπελλο Αγγλίας.

Πριν την σέντρα του αγώνα, ο Μίκελ Αρτέτα, στήθηκε με τον προπονητή των γηπεδούχων, Νάιτζελ Κλαφ για τις καθιερωμένες φωτογραφίες, με τον ιδιοκτήτη της Μάνσφιλντ Τζον Ράντφορντ, να βρίσκει την ευκαιρία.

Ο ισχυρός άνδρας των γηπεδούχων, πήγε δίπλα στον Ισπανό προπονητή και έβγαλε το κινητό του για selfie, προκειμένου να κουβαλάει μαζί του το ξεχωριστό στιγμιότυπο.