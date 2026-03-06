Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένει στα ταμεία της 80 εκατ. από Ράσφορντ-Χόιλουντ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αναμένεται να εισπράξουν ένα σεβαστό ποσό το καλοκαίρι, από την οριστική αποχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένουν το καλοκαίρι να βάλουν στα ταμεία του συλλόγου 80 εκατομμύρια ευρώ από την παραχώρηση του Ράσμους Χόιλουντ και του Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Δανός επιθετικός παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Νάπολι, με τους «Παρτενοπέι» να έχουν καταβάλει ήδη έξι εκατομμύρια ευρώ, με την συμφωνία να προβλέπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 44 εκατ. για το καλοκαίρι.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ προχωρούν τις διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα για την οριστική παραχώρηση του Μάρκους Ράσφορντ για το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.