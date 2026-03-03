Άγρια γιούχα στο Μπερναμπέου μετά το νέο κάζο της Ρεάλ

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο αγώνας, αρκετοί οπαδοί της Ρεάλ αποχώρησαν από το γήπεδο, ενώ με την λήξη της αναμέτρηση η γιούχα ήταν εντονότατη.
Ο κόσμος της Ρεάλ, μάλιστα στράφηκε και κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ, που τον καλούσαν να παραιτηθεί, με το κλίμα στους Μαδριλένους να είναι τεταμένο μετά το νέο κάζο.
La afición del Real Madrid ya no cree en su equipo y marchándose antes de tiempo.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 2, 2026
Y con razón, este equipo no es el mismo de hace años. pic.twitter.com/ssXYDR4bkv
🚨 Thibaut Courtois is the ONLY Real Madrid player to go to Real Madrid fans after the game to thank them and apologize. @elmundoes— Madrid Zone (@theMadridZone) March 2, 2026
Shameful. pic.twitter.com/iyaFxwD5xm
La afición del Real Madrid cantando:— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 2, 2026
"Florentino dimisión, Florentino dimisión."
😞😞😞 pic.twitter.com/5n99JPqaYu