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Άγρια γιούχα στο Μπερναμπέου μετά το νέο κάζο της Ρεάλ

Ποδόσφαιρο
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H Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη νέα ήττα-σοκ αυτή τη φορά στην έδρα της από την Χετάφε (0-1), σε ένα αποτέλεσμα που έφερε έντονο εκνευρισμό στους οπαδούς των Μαδριλένων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο αγώνας, αρκετοί οπαδοί της Ρεάλ αποχώρησαν από το γήπεδο, ενώ με την λήξη της αναμέτρηση η γιούχα ήταν εντονότατη.

Ο κόσμος της Ρεάλ, μάλιστα στράφηκε και κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ, που τον καλούσαν να παραιτηθεί, με το κλίμα στους Μαδριλένους να είναι τεταμένο μετά το νέο κάζο.

Άγρια γιούχα στο Μπερναμπέου μετά το νέο κάζο της Ρεάλ