Κάζο μεγατόνων για την Ρεάλ από την Χετάφε

H Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε ήττα-σοκ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου από την Χετάφε (0-1) και βλέπει πλέον το πρωτάθλημα να κάνει... φτερά αφού η Μπαρτσελόνα ξέφυγε στο +4.

Πριν από δύο αγωνιστικές η Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με +2 από τους «μπαλουγκράνα», ωστόσο, μέσα σε δύο εβδομάδες γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες (προηγήθηκε αυτή από την Οσασούνα με 2-1) κοιτάζει... από κάτω τη βασική της αντίπαλο στη μάχη του τίτλου.

Τα πράγματα μετά την αδιανόητητη ήττα από την Χετάφε δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο για τη «βασίλισσα», αλλά και για τον προπονητή της, Άλβαρο Αρμπελόα. Ο Ισπανός βρίσκεται σε... μόνιμη αμφισβήτηση από τότε που ανέλαβε και, πλέον, μετά και το σημερινό αποτέλεσμα το κλίμα εις βάρος γίνεται ακόμη βαρύτερο.

Ήταν τέτοιος ο εκνευρισμός των γηπεδούχων με την εξέλιξη του αγώνα, που στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μασταντουόνο, ο οποίος κάτι είπε στον διαιτητή με τον τελευταίο να στέλνει στ' αποδυτ'ηρια τον Αργεντινό!