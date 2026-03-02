Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, που κέρδισε τον Αστέρα με 1-3, πέτυχε την 18η συνεχόμενη νίκη του, πριν υποδεχτεί τον Ολυμπιακό σε ματς τίτλου.

Στην Τρίπολη και στις εγκαταστάσεις του τοπικού Αστέρα φιλοξενήθηκε η ασταμάτητη «ασπρόμαυρη» Κ15 των Δημητριάδη-Βασιλάκου, η οποία προερχόταν από ένα τρομερό θρίλερ κόντρα στην ΑΕΛ (3-2), έχοντας 17/17 νίκες στο πρωτάθλημα.

Το σκορ άνοιξε στο 53′ ο Πριόβολος από την ασίστ του Σολωμίδη και συνέχισε για το 0-2 ο Αθανασέλλης, στο 68′, από την πάσα του Παπαγεωργόπουλου. Μείωσαν οι γηπεδούχοι στο 75′ με τον Ξενίδη, όμως ένα λεπτό μετά ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» το παιχνίδι με το γκολ του Βασίλη Σκαλέρη και πάλι από ασίστ, που έβγαλε ο Παπαγεωργόπουλος.

18η συνεχόμενη νίκη για το... ασταμάτητο τρένο του Δικεφάλου, ο οποίος έφτασε τους 54 βαθμούς, όντας στο +6 από Ολυμπιακό και στο +17 από τον Παναθηναϊκό.

Την επόμενη αγωνιστική (8/3 11:00) έχουμε το ντέρμπι «τελικό» μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε περίπτωση «ασπρόμαυρης» νίκης, ο Δικέφαλος «σφραγίζει» το πρωτάθλημα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας Κ15: Κατοπόδης, Πινακούλας, Βελισσάρης, Αργυρόπουλος, Λαμπρόπουλος, Γεωργακόπουλος, Δημητριάδης (58' Βεργέτης), Αλεξιάδης (68' Παπαδημητρίου), Κούνιος (75' Τσιουμπρής), Μακροδημήτρης (68' Κουρκουτάς), Νάτσιος (58' Ξενίδης)

ΠΑΟΚ Κ15:Χρυσουλάκης, Δελιόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Ίτσκος, Ευσταθιάδης, Σολωμίδης (70′ Τσότα), Σίμος (55′ Δρόσος), Φλώρος (65′ Αθανασέλλης), Πριόβολος, Περρωστής (70′ Σκαλέρης Βασίλης), Κακάλης.