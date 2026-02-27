Η UEFA ξεχώρισε τις καθοριστικές επεμβάσεις του Λαφόντ (vid)

Η UEFA, μάλιστα ξεχώρισε την εμφάνιση του πορτιέρε του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβάνοντάς την στις κορυφαίες της βραδιάς, ιδιαίτερα για την απόκρουσή του στην διαδικασία των πέναλτι.
Έτσι, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και οι αποκρούσεις του, βρέθηκαν στις κορυφαίες μαζί με του Ταρίκ Τσετίν, του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς και του Ματέους.
Tarık Çetin, Dominik Livaković, Alban Lafont and more!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2026
Can you choose a favourite? 🧤#UELsaves | @Betano_PT pic.twitter.com/sEHcuBiNbw