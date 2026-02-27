Η UEFA ξεχώρισε τις καθοριστικές επεμβάσεις του Λαφόντ (vid)

Ο Αλμπάν Λαφόντ είχε καθοριστική συμβολή στην πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League, με τις επεμβάσεις που πραγματοποίησε στη ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν.

Η UEFA, μάλιστα ξεχώρισε την εμφάνιση του πορτιέρε του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβάνοντάς την στις κορυφαίες της βραδιάς, ιδιαίτερα για την απόκρουσή του στην διαδικασία των πέναλτι.

Έτσι, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και οι αποκρούσεις του, βρέθηκαν στις κορυφαίες μαζί με του Ταρίκ Τσετίν, του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς και του Ματέους.