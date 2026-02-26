Αποκλεισμός για την Ομόνοια, γλίτωσε στην παράταση η Φιορεντίνα!

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ριέκα και γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Conference League με συνολικό σκορ 4-1. Η Φιορεντίνα γλίτωσε το... έφραγμα στην παράταση με την Γιαγκελόνια και με συνολικό σκορ 5-4 πέρασε και αυτή στους «16» του θεσμού.

Η Ριέκα πανηγύρισε την μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μετά το 3-1 στην Κροατία απέναντι στην Ομόνοια, η οποία παρότι προηγήθηκε με γκολ του Τάνκοβιτς και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, δεν μπόρεσε να... χαμογελάσει. Οι Κροάτες ανέβασαν την απόδοσή τους και... καθάρισαν την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-1.

Η Σάμσουνσπορ είχε εύκολο έργο απέναντι στην Σκεντίγια και με το ευρύ 3-0 (συνολικό σκορ 4-0), προκρίθηκε στους 16 του θεσμού.

Η Τσέλιε από πλευράς της νίκησε ξανά με 3-2 την Ντρίτα και με συνολικό σκορ 6-4 θα βρίσκεται και αυτή στη συνέχεια του Conference, ενώ αποτελεί και υποψήφια αντίπαλο της ΑΕΚ.

Παρά το ευρύ 3-0 της Φιορεντίνα στο πρώτο ματς απέναντι στην Γιαγκελόνια, οι Πολωνοί έκαναν τρομερό ματς, βρήκανε τρία τέρματα και έστειλαν το ματς στην παράταση! Η Φιορεντίνα κατάφερε στο 107' με τον Φαγκιόλι να γλιτώσει από το... έφραγμα, ενώ επτά λεπτά μετά ο Κεν σφράγισε την πρόκριση για την ομάδα του. Ο Ίμαζ στο 118΄ έκανε το 2-4, αλλά με συνολικό σκορ 5-4 η ομάδα της Φλωρεντίας πέρασε τελικά στην επόμενη φάση.



Αναλυτικά όλα τα παιχνίδια των 19:45 του Conference League:

Ριέκα - Ομόνοια 3-1 (1-0 πρώτο ματς)

Σάμσουνσπορ - Σκεντίγια 3-0 (1-0 πρώτο ματς)

Τσέλιε - Ντρίτα 3-2 (3-2 πρώτο ματς)

Φιορεντίνα - Γιαγκελόνια 0-3 κανονική διάρκεια, 2-4 παράταση (3-0 πρώτο ματς)



