Σα για Γουλβς: «Στόχος μας να μην γίνουμε η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Premier League»

Απόλυτα ειλικρινής εμφανίστηκε στις δηλώσεις του αναφορικά με τις ελπίδες της Γουλβς να αποφύγει τον υποβιβασμό εμφανίστηκε ο Ζοσέ Σα, σημειώνοντας πως στόχος της αγγλικής ομάδας αποτελεί να μην γίνει η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Premier League.

Τα πράγματα για την Γουλβς δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν την φετινή σεζόν. Η παρουσία της ομάδας είναι κάτι παραπάνω από απογοητευτική, καθώς βρίσκεται μόνιμα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με τα περιθώρια να στενεύουν όλο και περισσότερο.

Με 12 αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, η αγγλική ομάδα ελπίζει σε ένα θαύμα ώστε να παραμείνει στην Premier League, καθώς έχει καταφέρει να συλλέξει μόλις 9 βαθμούς, με την διαφορά από την θέση που δεν οδηγεί στην ζώνη του υποβιβασμού να είναι 18 βαθμοί.

Για αυτό το... θαύμα κλήθηκε να μιλήσει και ο Ζοζέ Σα, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα να εμφανίζεται ειλικρινής, υπογραμμίζοντας πως θα είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα του να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Μάλιστα, ο πρώην πορτιέρο του Ολυμπιακού τόνισε πως στόχος της Γουλβς είναι να μην γίνει η χειρότερη ομάδα σε συγκομιδή βαθμών στην ιστορία της Premier League!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να είμαστε άντρες, αυτό λέω εδώ και αυτό πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολο για τη Γουλβς να αποφύγει τον υποβιβασμό αυτή τη σεζόν. Η διαφορά μας από τους υπόλοιπους είναι πολύ μεγάλη, απομένουν μόνο 12 παιχνίδια και μόνο ένα πραγματικό θαύμα θα μπορούσε να μας σώσει.

Αυτή τη στιγμή, ο στόχος είναι να μην είμαστε η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Premier League. Η χειρότερη ομάδα τερμάτισε με 11 βαθμούς. Έχουμε εννέα, οπότε ο στόχος μας τώρα είναι να μην καταλήξουμε με αυτό το αρνητικό ρεκόρ. Δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού του ιστορικά χαμηλού ρεκόρ. Μετά από αυτό, θα δούμε».