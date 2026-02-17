Άρης: Ενεργοποίηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας

Αγώνας δρόμου ενόψει Κηφισιάς από Μορόν, Μισεουί και Γαλανόπουλο

Αναλυτικά η ενημέρωση του τμήματος:

"Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά στο Κλεάνθης Βικελίδης (22/02, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Η προπόνηση της Τρίτης ξεκίνησε με ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με ασκήσεις ενδυνάμωσης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια διατήρησης μπάλας.

Σε ό,τι αφορά τα νέα από το «μέτωπο» των τραυματιών, οι Λορέν Μορόν, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν τα προγράμματά τους (θεραπεία και ατομικό).

Αύριο, Τετάρτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο»."