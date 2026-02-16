Ετοιμάζει πρόταση... μαμούθ για τον Ολίσε η Ρεάλ!

Μία πρόταση... μαμούθ ετοιμάζει η Ρεάλ Μαδρίτης για να αποκτήσει τον Μάικλ Ολίσε, με τη Βασίλισσα να είναι έτοιμη να προσφέρει 180 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάγερν για να τον κάνει δικό της.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ παραχώρησε το περασμένο καλοκαίρι τον Λουίς Ντίαζ στην Μπάγερν Μονάχου και διεκδικεί τον Μάικλ Ολίσε ως αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ για το δεξί άκρο της επίθεσης της, καθώς ο Αιγύπτιος σταρ αναμένεται στο τέλος της σεζόν ν' αποχωρήσει από το «Ανφιλντ». Η πρωταθλήτρια Γερμανίας, όμως, δεν πρόκειται να συζητήσει την οποιαδήποτε πρόταση, όσο μεγάλη κι αν είναι.

Το κασέ του 23χρονου Γάλλου διεθνή επιθετικού ξεπερνά πλέον τα 150 εκατ. ευρώ (!), αλλά η διοίκηση της Μπάγερν αρνείται να μπει στην κουβέντα για την παραχώρηση του και μάλιστα τού προσφέρει νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Συγκεκριμένα θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2031, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα πέντε στα οκτώ εκατ. ευρώ.

«Ο Μάικλ θα θα γίνει ένας από τους καλύτερους στον κόσμο και δεν πρόκειται να παραχωρηθεί όσα χρήματα και αν μας προσφέρουν», ξεκαθάρισε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ. Ο Γάλλος εξτρέμ το 2024 μετακινήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας στο Μόναχο, αντί 68 εκατ. ευρώ, και τη φετινή σεζόν έχει συνολικά 13 γκολ και 25 (!) ασίστ σε 34 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της Μπάγερν.

Σύμφωνα πάντως με την αθλητική ιστοσελίδα της Μαδρίτης «Fichajes» η Ρεάλ τον έχει πρώτο στη λίστα της για το καλοκαίρι και το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως αποτελεί προσωπική επιλογή του προέδρου του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος εκτιμά πως θα μπορέσει να τον πάρει στο «Μπερναμπέου» μ' ένα ποσό κοντά στα 180 εκατ. ευρώ.

Πάντως η πρωταθλήτρια Γερμανίας δεν θέλει να μπει καν στην κουβέντα για το ενδεχόμενο παραχώρησης του: «Ο Μάικλ θα θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, κάποια στιγμή θα κατακτήσει τη χρυσή μπάλα, και δεν πρόκειται να παραχωρηθεί όσα χρήματα και αν μας προσφέρουν», ξεκαθάρισε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ.