«O δρόμος του θανάτου»: Στατιστικά στοιχεία που σοκάρουν για το σημείο που έχασαν την ζωή τους οι φίλοι του ΠΑΟΚ! (pics)

Το SDNA βάζει στο μικροσκόπιο τον... θανατηφόρο δρόμο DN6 της Ρουμανίας, στην άσφαλτο του οποίου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή έπειτα από σφοδρή μετωπική σύγκρουση.

Είναι λίγο μετά τις 3:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, όπου φτάνουν τα πρώτα άσχημα μαντάτα. Ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για θανατηφόρο ατύχημα, με θύματα -αρχικά- έξι άτομα που επέβαιναν σε βαν που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό την Γαλλία.

Λίγη ώρα αργότερα, δυστυχώς, τα νέα επιβεβαιώνονται. Φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους οδικώς για την Λυών για να παρακολουθήσουν το τελευταίο παιχνίδι για την League Phase του Europa League. Ωστόσο, βρισκόμενοι στην Ρουμανία, εμπλέκονται σε ένα τραγικό δυστύχημα και βυθίζουν στο πένθος -ξανά- την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, ξυπνώντας μνήμες από το 1999...

Όπως έγινε γνωστό, το βαν με το οποίο ταξίδευαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Ως αποτέλεσμα, επτά επιβαίνοντες έχασαν ακαριαία την ζωή τους, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Άλλος ένας δρόμος βάφτηκε με οπαδικό αίμα...

Ψάχνοντας, όμως, το παρελθόν του συγκεκριμένου οδικού άξονα παρατηρούμε πως ο DN6 είναι αρκετά επιβαρυμένος και με άλλα δυστυχήματα...

Η «μαύρη τρύπα» της Ρουμανίας

Ο DN6 (Drumul Național 6) είναι ένας από τους σημαντικότερους και πιο πολυσύχναστους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας, καθώς, διασχίζοντας μερικά από τα πιο δύσκολα γεωγραφικά σημεία της χώρας, συνδέει το Βουκουρέστι με την Τιμισοάρα και τα σύνορα με την Ουγγαρία. Εκεί, από όπου ήθελαν να περάσουν οι αδικοχαμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ και να συνεχίσουν το ταξίδι τους...

Το τμήμα κοντά στο Λουγκοζέλ, όπου και σημειώθηκε το δυστύχημα, θεωρείται από τις ρουμανικές αρχές ως ένα «μαύρο σημείο» στο οδικό δίκτυο. Πρόκειται για έναν δρόμο με μονή λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ο οποίος όμως δέχεται τεράστιο όγκο οχημάτων, κυρίως βαρέων φορτηγών (TIR) που κινούνται προς την Κεντρική Ευρώπη.

Οι ντόπιοι και τα ρουμανικά ΜΜΕ τον αποκαλούν συχνά «Drumul Morții» (Ο Δρόμος του Θανάτου) λόγω της συχνότητας αλλά και της σφοδρότητας των ατυχημάτων.

Στατιστικά στοιχεία που προκαλούν σοκ

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ρουμανικής αστυνομίας, ο άξονας DN6 συγκεντρώνει μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στη χώρα. Κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της χώρας σε αριθμό σοβαρών τροχαίων, με το Λουγκοζέλ να αποτελεί σημείο-αναφοράς για την αστυνομία λόγω των συχνών επεμβάσεων άμεσης βοήθειας.

Μόνο το 2021, καταγράφηκαν 20 θάνατοι που προκλήθηκαν από ατυχήματα στην ευρύτερη περιοχή. Τον Οκτώβριο του 2023, σημειώθηκε ένα σχεδόν πανομοιότυπο δυστύχημα με εκείνο των φίλων του ΠΑΟΚ, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο επιχείρησε προσπέραση, χτύπησε σε νταλίκα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία.

Τον Αύγουστο του 2022, υπήρξε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων (δύο φορτηγών και δύο ΙΧ) στο ίδιο τμήμα. Αν και δεν υπήρξαν νεκροί, υπήρξαν πέντε σοβαρά τραυματίες και ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για έξι ώρες, ενώ τον Ιούνιο του 2024 καταγράφηκε σοβαρό ατύχημα με μικρό λεωφορείο που μετέφερε εργάτες, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια.

Τέλος, μόνο τον τελευταίο χρόνο, στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν σημειωθεί πάνω από 320 τροχαία ατυχήματα.

Ανείπωτο παιχνίδι της μοίρας

Η σημερινή απώλεια των επτά οπαδών έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε έναν δρόμο που δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος...

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της, στη σκιά μίας ανεπανάληπτης τραγωδίας...