Η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας της Ρουμανίας για το θανατηφόρο δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ

Την πρώτη επίσημη ενημέρωση για το θανατηφόρο δυστύχημα που κόστισε την ζωή φίλων του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς με προορισμό την Γαλλία εξέδωσε η ρουμανική αστυνομία, επιβεβαιώνοντας -προς ώρας- τον θάνατο έξι ατόμων.

Στο πένθος βυθίζεται ξανά η οικογένεια του ΠΑΟΚ, με την είδηση πως βαν που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό την Γαλλία ενεπλάκη σε θανατηφόρα σύγκρουση στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας και κόστισε την ζωή τουλάχιστον σε έξι φίλους του Δικεφάλου.

Την ίδια ώρα που ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για την ύπαρξη έβδομου ανθρώπου που άφησε την τελευταία πνοή του στην άσφαλτο, χωρίς ακόμη οι συγκεκριμένες πληροφορίες να έχουν επιβεβαιωθεί, οι τοπικές αρχές προέβησαν στην πρώτη επίσημη ενημέρωση.

Όπως γίνεται γνωστό και από το βίντεο-σοκ που έχει δει το φως της δημοσιότητας, η διαδρομή που ακολούθησε το όχημα των φίλων του ΠΑΟΚ κατέληξε σε σύγκρουση, τουλάχιστον με δύο οχήματα.

«Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα (TIR), η οποία κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία, σύμφωνα με το Digi24.

Παράλληλα, δηλώσεις παραχώρησε και ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών, Ραέντ Αραφάτ, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για το συμβάν και επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη έξι νεκρών, τουλάχιστον για την ώρα.

Αναλυτικά όσα τόνισε:

«Στο ατύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν πολλά οχήματα, ένα από αυτά ένα βυτιοφόρο, το οποίο ήταν φορτωμένο με αιθυλική αλκόολη, αλλά, ευτυχώς, χωρίς διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό, με έξι θανάτους.

Υπήρξαν αιτήματα και η πρόθεση ήταν να σταλούν ελικόπτερα από το Αράντ και το Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν».