Τραγωδία: Θανατηφόρο τροχαίο με ΠΑΟΚτσήδες στη Ρουμανία!

Αναφορές από τη Ρουμανία κάνουν λόγο για επτά νεκρούς σε αυτοκινητόδρομο με βαν που πήγαινε από την Ελλάδα στη Γαλλία!

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με την υγεία του ενός να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Όπως αναφέρει η ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70. Σύμφωνα με ρουμανικά Μέσα Ενημέρωσης, στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο επιβατικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα -πάντα- με τους Ρουμάνους, το βαν κατευθυνόταν από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία. Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά την πρόσκρουση, και το έβδομο θύμα υπέκυψε στο νοσοκομείο.

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ήδη ενημερώσει την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι ενώ από πλευράς ΠΑΟΚ σημειώνουν πως είναι σε επαφή με τις αρχές.

Aκολουθούν εξαιρετικά σκληρές εικόνες στο video που κατέγραψε το δυστύχημα: