Σοκ με τον πρώην ατζέντη του Γκάρεθ Μπέιλ - Βαρύτατες καταγγελίες για κακοποίηση υπαλλήλου του

Στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που προκαλεί σοκ στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκεται ο Τζόναθαν Μπάρνετ, ένας από τους πιο ισχυρούς και αναγνωρίσιμους ποδοσφαιρικούς ατζέντηδες των τελευταίων δεκαετιών και πρώην εκπρόσωπος του Γκάρεθ Μπέιλ.

Ο 75χρονος Βρετανός κατηγορείται για σοβαρότατες πράξεις κακοποίησης, σύμφωνα με αστική αγωγή που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, ενώ την ίδια στιγμή η υπόθεση φέρεται να βρίσκεται υπό διερεύνηση και από τις βρετανικές Αρχές, όπως μεταδίδει η «Sun».



Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί το όνομά του. Η αγωγή έχει κατατεθεί από γυναίκα αυστραλιανής καταγωγής, η οποία εμφανίζεται στα δικαστικά έγγραφα με το ψευδώνυμο «Τζέιν Ντο». Η καταγγέλλουσα περιγράφει μια πολυετή προσωπική σχέση με τον Μπάρνετ από το 2017 έως το 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας όπως ισχυρίζεται, υπέστη ακραία ψυχολογική και σωματική κακοποίηση.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ζούσε υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου και διαρκών απειλών, ακόμη και προς την οικογένειά της, με τον δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι μέχρι και σήμερα βιώνει έντονο φόβο. Στα έγγραφα της αγωγής περιλαμβάνονται καταγγελίες για επαναλαμβανόμενους βιασμούς, εξευτελιστική μεταχείριση και εξαναγκασμό σε απάνθρωπες πράξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ύπαρξη οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, διατηρεί ο Μπάρνετ χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αποσπάσματα από φερόμενες συνομιλίες μέσω WhatsApp, τα οποία έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση από το δικαστήριο.

Στην υπόθεση γίνεται αναφορά και στην Creative Artists Agency (CAA), μητρική εταιρεία της πρώην εταιρείας του Μπάρνετ. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι η επιρροή του εντός του οργανισμού συνέβαλε στη δημιουργία ενός πλαισίου ατιμωρησίας, με την CAA να αρνείται κάθε εμπλοκή ή γνώση και να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε επαγγελματική σχέση με την ίδια.

Η νομική μάχη αναμένεται να εξελιχθεί τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την πλευρά Μπάρνετ να αμφισβητεί τη δικαιοδοσία των αμερικανικών δικαστηρίων. Ο ίδιος έχει προσλάβει τον γνωστό Αμερικανό δικηγόρο Μάρτιν Σίνγκερ και δηλώνει βέβαιος ότι θα δικαιωθεί.

Ο Τζόναθαν Μπάρνετ υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της ποδοσφαιρικής αγοράς, με κορυφαία στιγμή τη μεταγραφή του Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ το 2019 είχε αναδειχθεί από το Forbes ως ο ισχυρότερος ατζέντης παγκοσμίως. Σήμερα, όμως, το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης με βαριές σκιές και άγνωστη κατάληξη.