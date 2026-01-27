Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί κρούσεις για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δεν αποκλείεται να αποχωρήσει με μεταγραφή.

Στην Αθήνα θα μείνει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άγιαξ, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Ουκρανός επιθετικός έχει ξανά ενοχλήσεις στη γάμπα και ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να μην ρισκάρει.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δεχτεί κάποιες κρούσεις από ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Γιάρεμτσουκ και δεν αποκλείεται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο. Αν προκύψει πρόταση που ικανοποιεί τον παίκτη και τον Ολυμπιακό, είναι πιθανό να πωληθεί. Εξάλλου, οι Πειραιώτες έχουν ήδη στα υπόψη περιπτώσεις επιθετικών, αν προκύψει ανάγκη.

Στη λίστα βρίσκεται κι άλλος ένας παίκτης της Ρίο Άβε, ο Κλέιτον, τον οποίο ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά, αλλά δύσκολα οι Πορτογάλοι θα αποδυναμωθούν τόσο πολύ, μετά και τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ.