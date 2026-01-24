Η Άστον Βίλα ήρθε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για τον Τάμι Έιμπραχαμ

Έτοιμος να επιστρέψει στην Αγγλία είναι ο 28χρονος επιθετικός, μετά την συμφωνία των «χωριατών» με την Μπεσίκτας για την απόκτησή του.

Ο Τάμι Έιμπραχαμ μετά από πέντε χρόνια θητεία σε Ρόμα, Μίλαν και Μπεσίκτας είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πατρίδα του και να φορέσει ξανά την φανέλα της Άστον Βίλα.

Οι «χωριάτες» ήρθαν σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για την απόκτηση του 28χρονου Άγγλου επιθετικού, προσφέροντας στους Τούρκους 21 εκατ. λίρες αλλά και τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό Γιασίν Οζκάν ως έμψυχο αντάλλαγμα.

Ο Έιμπραχαμ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ταξιδέψει στην Αγγλία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Άστον Βίλα για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του.

Ο Άγγλος στράικερ αγωνίστηκε στην Άστον Βίλα την σεζόν 2018/2019 ως δανεικός από την Τσέλσι, καταγράφοντας 40 συμμετοχές με 26 γκολ και 3 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα στην επιστροφή των «χωριατών» στην Premier League.