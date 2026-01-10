Χάος στη μεικτή ζώνη μετά το Αλγερία - Νιγηρία: Ξύλο μεταξύ δημοσιογράφων (vid)

Αδιανόητες σκηνές εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα Αλγερία - Νιγηρία για τα προημιτελικά του Copa Africa, όχι εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά στη μεικτή ζώνη του γηπέδου.

Η Νιγηρία νίκησε με 2-0, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης και πέταξε εκτός την Αλγερία.

Το τελικό σφύριγμα ωστόσο είχε μια μικρή ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, αλλά όσα έγιναν λίγη ώρα μετά επισκίασαν τα πάντα.

Στη μεικτή ζώνη, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ δημοσιογράφων, με πρωταγωνιστές ρεπόρτερ από την Αλγερία, οι οποίοι φαίνεται πως δεν πήραν πόλη ψύχραιμα τον αποκλεισμό της ομάδας τους.

Στην αρχή υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, όμως ξέφυγε με αποτέλεσμα να γίνουν συμπλοκές και ανταλλαγή κλωτσιών.

Βίντεο στα social media δείχνουν το κλίμα και τη στιγμή που η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου.