Χάος στη μεικτή ζώνη μετά το Αλγερία - Νιγηρία: Ξύλο μεταξύ δημοσιογράφων (vid)

Η Νιγηρία νίκησε με 2-0, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης και πέταξε εκτός την Αλγερία.
Το τελικό σφύριγμα ωστόσο είχε μια μικρή ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, αλλά όσα έγιναν λίγη ώρα μετά επισκίασαν τα πάντα.
Στη μεικτή ζώνη, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ δημοσιογράφων, με πρωταγωνιστές ρεπόρτερ από την Αλγερία, οι οποίοι φαίνεται πως δεν πήραν πόλη ψύχραιμα τον αποκλεισμό της ομάδας τους.
Στην αρχή υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, όμως ξέφυγε με αποτέλεσμα να γίνουν συμπλοκές και ανταλλαγή κλωτσιών.
Βίντεο στα social media δείχνουν το κλίμα και τη στιγμή που η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου.
Ambiance électrique en zone mixte après la défaite de l’Algérie face au Nigeria 🇩🇿🇳🇬 pic.twitter.com/uK5w4Fkxho— Le360 (@Le360fr) January 10, 2026