Χωρίς Φούντα o ΟΦΗ με Αστέρα Aktor, «μέσα» ο Κρίζμανιτς

Χωρίς τον Ταξιάρχη Φούντα θα παραταχθεί ο ΟΦΗ στην αυριανή (11/1, 17:30) αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.

Ο 30χρονος επιθετικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον τελικό του Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό, ακολούθησε και σήμερα θεραπεία, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την αποστολή.

Σε αυτή, αντίθετα, συμπεριλήφθηκε ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ακολουθούσε πρόγραμμα αποφόρτισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τεχνικός των Κρητών, Χρήστος Κόντης, καταστρώνει τα πλάνα του για τον αγώνα με τους Αρκάδες χωρίς να υπολογίζει και στους Ρακόνιατς, Λιούις, Φαϊτάκη, Καλαφάτη, Κοντεκά και Χνάρη που επίσης έμειναν εκτός αποστολής.



Σε αυτή ο Κόντης συμπεριέλαβε 23 παίκτες που είναι οι Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο.