Πολωνικά ΜΜΕ: «Στη Βίντζεφ Λοτζ ο Ντραγκόφσκι – Αύριο περνάει ιατρικά»

Σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο, ο Μπαρτολομίε Ντραγκόφσκι επιστρέφει στην πατρίδα του, καθώς έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στη Βίντζεφ Λοτζ και αναμένεται αύριο να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία για την αποχώρησή του από το «τριφύλλι». Ο Τόμαζ Βλόνταρτσικ αναφέρει σε ρεπορτάζ του ότι ο Ντραγκόφσκι έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον πολωνικό σύλλογο.

Ο εκπρόσωπός του, Μάριους Κουλέσζα, βρέθηκε στην Πολωνία την περίοδο των Χριστουγέννων και είχε συζητήσεις με τη διοίκηση της ομάδας για τη μεταγραφή, ρυθμίζοντας σχεδόν όλες τις λεπτομέρειες.

Έτσι, ο Ντραγκόφσκι αναμένεται την Κυριακή να ταξιδέψει στην Πολωνία ώστε να περάσει από ιατρικά τεστ, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και στη συνέχεια να ενταχθεί στις προπονήσεις της Βίντζεφ Λοτζ.

Από πλευράς Παναθηναϊκού δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση. Ωστόσο, είναι γνωστό πως ο Ράφα Μπενίτεθ δεν τον έχει στα πλάνα του, κάτι που έχει φανεί και από τις επιλογές του προς το τέλος του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» έχουν ήδη ολοκληρώσει τον δανεισμό του Τσάβες, με αποτέλεσμα το ρόστερ να αριθμεί πλέον τέσσερις τερματοφύλακες, γεγονός που καθιστά τον Ντραγκόφσκι περιττό.