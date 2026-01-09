Άρης: Στο πρόγραμμα και οι Βοριαζίδης - Γαλανόπουλος

Πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» για τους ποδοφαιριστές του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Α.Ε.Κ. (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Σήμερα, Παρασκευή, το πρόγραμμα περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» (οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης).

Οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Μιχάλης Βοριαζίδης συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ο Γκάμπριελ Μισεουί έκανε ατομικό και ο Χαμζά Μεντίλ θεραπεία."