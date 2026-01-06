Το 1-1 της κανονικής διάρκειας έστειλε ΠΑΟΚ και Ατρόμητο στη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου ένα παιδί δικό του, ο Δημήτρης Μοναστηρλής ύψωσε τείχος και έστειλε τον Δικέφαλο στα προημιτελικά, πάνω στον Ολυμπιακό!

Τα δικά σου παιδιά, αυτά που περιμένουν μία... ευκαιρία και όταν τους παρουσιάζεται, την «αρπάζουν» από τα μαλλιά. Ο προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ δεν το σκέφτηκε πολύ, με δεδομένη την ίωση του Τσιφτσή, έδειξε... Μοναστηρλή. Και ο μικρός τον δικαίωσε. Έβγαλε το τελευταίο πέναλτι και χάρισε μία πρόκριση. Αυτή που φέρνει τους Θεσσαλονικείς στα προημιτελικά απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Ποδαρικό» με Κύπελλο Betsson και νοκ άουτ παιχνίδι στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ατρόμητο με φόντο τα προημιτελικά. Οι Περιστεριώτες ταξίδεψαν αποφασισμένοι να... πουλήσουν ακριβά, μένοντας όρθιοι στο α΄ημίχρονο απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε στιγμές με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο β΄ -μάλιστα- στρίμωξαν προσωρινά τον ΠΑΟΚ καθώς προηγήθηκαν αλλά δέχθηκαν άμεση απάντηση και άντεξαν μέχρι τη... ρώσικη ρουλέτα και τη ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.

Αρκετές απουσίες για τον Ραζβάν Λουτσέσκου (και) στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς (Παβλένκα, Λόβρεν, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ) αλλά και προβλήματα... ιώσεων με τους Τσιφτσή - Μύθου να βγαίνουν νοκ άουτ. Στα «πιτς» λόγω τιμωρίας και ο Μπιάνκο. Η απουσία του Μύθου έφερε σε βασικό κάδρο τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ στο ντεμπούτο του στα «ασπρόμαυρα». Ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα και για τον γεννηθέντα το 2004, Έλληνα κίπερ, Δημήτρη Μοναστηρλή, ο οποίος πήρε θέση κάτω από τα γκολπόστ. Την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά συνέθεσαν οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι, στα χαφ το... αχώριστο δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ μεσοεπιθετικά η τριάδα αποτελούνταν από τους Κωνσταντέλια στο «δέκα», Ζίβκοβιτς στα δεξιά και Τάισον στ΄αριστερά.

Για τον φιλοξενούμενο Ατρόμητο, ο Κοσέλεφ βρέθηκε κάτω από τα γκολπόστ, οι Ούρονεν-Κίνι ανέλαβαν τις πλευρές, με τους Μανσούρ και Σταυρόπουλο να παίρνουν θέση στα στόπερ. Στα χαφ ο Τσιγγάρας με τον Καραμάνη, ενώ πίσω από τον φορ Τσαντίλα κινήθηκαν οι Μίχορλ, Γιουμπιτάνα και Μπάκου.

Αισθητή η απουσία αγωνιστικού ρυθμού λόγω της διακοπής και για τις δύο ομάδες, με τον Ατρόμητο να ψάχνει με το «καλησπέρα» της αναμέτρησης, τον αιφνιδιασμό, με ένα επικίνδυνο γύρισμα του Μπάκου για τον Τσαντίλα, αλλά ο Κένι «διάβασε» εξαιρετικά την απειλή και παρενέβη καθοριστικά. Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι κινήθηκαν περισσότερο στην κόντρα επίθεση, με την καλύτερη στιγμή τους να καταγράφεται στο 29΄ με ένα πλάγιο σουτ του Τσαντίλα που βρήκε σε ετοιμότητα τον Έλληνα κίπερ του ΠΑΟΚ.

Αναμφίβολα οι σπουδαιότερες φάσεις του α΄μέρους ανήκαν στους γηπεδούχους, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Από το 10΄ της αναμέτρησης, ο «μάγος» του ΠΑΟΚ έδειξε να... ζεσταίνεται, δοκιμάζοντας ένα σουτ και τα αντανακλαστικά του Κοσέλεφ. Ένα λεπτό αργότερα, γύρισμα του Ζίβκοβιτς από τα δεξιά, ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε, όμως η προσπάθειά του κατέληξε άουτ. Η φάση... μαγείας πάντως σημειώθηκε στο 18΄, με ένα απίθανο σόλο του «Ντέλια» που... ζάλισε τον Σταυρόπουλο, όμως το πλασέ του δεν βρήκε στόχο.

Στο μεγαλύτερο διάστημα του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ ήταν σταθερά ψηλά στο γήπεδο, ψάχνοντας τον τρόπο να... τρυπήσει τον Ατρόμητο που είχε κοντά τις γραμμές του και το μυαλό του κυρίως στα μετόπισθεν. Από την πίεση του Δικεφάλου δεν έλειψαν και τα λάθη για τους Περιστεριώτες και στο 28΄ο Γερεμέγιεφ έκλεψε, η μπάλα στρώθηκε στον Κωνσταντέλια, αυτός πλάσαρε αλλά ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων απέκρουσε σε κόρνερ.

Με το δείκτη του σκορ στο 0-0, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα, με την υπόθεση - πρόκριση να κρίνεται στο δεύτερο 45λεπτο. Εκεί που κόντρα στην... ορμή και τη διάθεση των ασπρόμαυρων, ο Ατρόμητος προηγήθηκε στην Τούμπα με ένα εξαιρετικό σουτ του Μπάκου από τ΄ αριστερά, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του ΠΑΟΚ για το 0-1 (52΄).

Άμεση απάντηση από τον Δικέφαλο (55΄) μετά από τρομερή ενέργεια του Κωνσταντέλια που «ξεκλείδωσε» την αντίπαλη άμυνα. Η μπάλα έφτασε στον Γερεμέγιεφ, ο οποίος μοίρασε στον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος απλά... εκτέλεσε τον Κοσέλεφ για το 1-1. Παρά την γρήγορη αντίδραση του ΠΑΟΚ, ο Μολβαδός πορτιέρε συνέχισε να κρατά όρθια την ομάδα του, έχοντας την περισσότερη δουλειά απέναντι στον Κωνσταντέλια.

Στο 66' η Τούμπα σηκώθηκε στο πόδι, χαρίζοντας το πιο «ζεστό» χειροκρότημά της στον Ζαφείρη, στην επίσημη «πρώτη» του με τον ΠΑΟΚ. Έξω Μεϊτέ και Γερεμέγιεφ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ενεργοποιεί και τον Γιακουμάκη, στην.... επιστροφή του από τον τραυματισμό.

Όπως και στο α΄, έτσι και στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ είχε τις καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του Ατρομήτου που έδειχνε να το... παλεύει και να αντέχει μέχρι τέλους. Οι Περιστεριώτες δεν θορυβήθηκαν ούτε από τις φάσεις διαρκείας που έβγαζε ο Δικέφαλος, βλέποντας τη σέντρα του Κένι να απομακρύνεται από τον Κοσέλεφ, την ενέργεια του Αντρίγια να κοντράρει στα σώματα και το σουτ του Γιακουμάκη να μην βρίσκει στόχο. Όλα αυτά την ώρα που ο Ντούσαν Κέρκεζ έβαζε στοχευμένα νέες πινελιές, δίνοντας «ανάσες».

Η συνεχής πολιορκία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, με τους ασπρόμαυρους να καταγράφουν 23 (τελικές) που δεν έδωσαν όμως στους Θεσσαλονικείς το κάτι παραπάνω... Και με το δείκτη του σκορ στο 1-1, η πρόκριση οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

1-0, ευστοχεί ο Μιχαηλίδης

1-1, σκοράρει για τον Ατρόμητο ο Τσακμάκης

2-1, η μπάλα μέσα και από τον Κένι

2-2, εύστοχος και ο Αϊτόρ

3-2, ο ΠΑΟΚ με τον Κεντζιόρα

3-3, με τον Παλμεζάνο ο Ατρόμητος

4-3, εύστοχος και ο Τάισον

4-4, Μανσούρ και όλα ανοιχτά

5-4, ο Γιακουμάκης για τον Δικέφαλο!

5-4, ο Μοναστηρλής νικά τον Καραμάνη και χαρίζει την πρόκριση στον ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ έστω και δύσκολα, έκαμψε την αντίσταση του Ατρομήτου με «ήρωα» τον 21χρονο Δημήτρη Μοναστηρλή και προκρίθηκε στην επόμενη φάση και συγκεκριμένα στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ξανά σε μονό παιχνίδι τον Ολυμπιακό στις 13-15 Ιανουαρίου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ(80΄Καμαρά), Μεϊτέ(66΄Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς(86΄Τσάλοβ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγιεφ(66΄Γιακουμάκης)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα(71΄Αϊτόρ), Μίχορλ(87΄Παλμεζάνο), Μπακού(90+3΄Τσακμάκης), Τσαντίλας