Η Γκρέμιο γέμισε τα ταμεία της ενόψει... Τετέ: Πούλησε εξτρέμ με 10 εκατ.

Ο βραζιλιάνικος σύλλογος πούλησε τον βασικό του δεξιό εξτρέμ, τον 19χρονο Άλισον στην Άστον Βίλα και φαίνεται πως ετοιμάζει "χτύπημα" για τον Τετέ.

Τη στιγμή που τα δημοσιεύματα περί Γκρέμιο και Τετέ πέφτουν... βροχή στα ΜΜΕ της Βραζιλίας, ο σύλλογος του Πόρτο Αλέγκρε πουλάει παίκτη στη θέση ακριβώς που αγωνίζεται ο άσος του Παναθηναϊκού, αλλά γεμίζει παράλληλα τα ταμεία του.

Η βραζιλιάνικη ομάδα έδωσε τα χέρια με την Άστον Βίλα για την πώληση του 19χρονου εξτρέμ Άλισον, έναντι 10 εκατ. ευρώ, συν ακόμα 2 εκατ. ευρώ που προβλέπονται ως μπόνους στη συμφωνία.

Με... γεμάτες τσέπες πλέον, η Γκρέμιο είναι πολύ πιθανό να κινηθεί ακόμα πιο δυναμικά για να αποκτήσει τον Τετέ, ο οποίος φαίνεται πως αποτελεί τον διακαή πόθο του προπονητή της, με μία προσφορά θα μπορούσε να δελεάσει τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι εξάλλου φέρονται να έχουν ήδη απορρίψει πρόταση δανεισμού του Βραζιλιάνου άσου, συζητώντας μόνο το ενδεχόμενο πώλησης, στα επίπεδα που έχουν ορίσει (σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους αξιώνουν τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ).