Σπουδαίος Καμαβινγκά: Θα δημιουργήσει ακαδημία ποδοσφαίρου και σχολείο στην Ανγκόλα (pics)

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά αναμένεται να δημιουργήσει ακαδημία ποδοσφαίρου και σχολείο στην Ανγκόλα, στη χώρα όπου γεννήθηκε.

Σπουδαία κίνηση από τον Γάλλο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος γεννήθηκε στην Ανγκόλα την οποία θεωρεί δεύτερη πατρίδα του. Ο Καμαβινγκά ταξίδεψε στην Ανγκόλα και πέρασε εκεί μαζί με την οικογένεια του τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων, στην χώρα όπου γεννήθηκε και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Εκεί, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προχωρήσει στην κατασκευή ενός σχολείου και στην δημιουργία μίας ποδοσφαιρικής ακαδημίας στην χώρα.

«Γεννήθηκα εδώ. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι με όλους και με τον λαό της Αγκόλας. Επέλεξα να δημιουργήσω εδώ μια ποδοσφαιρική ακαδημία και ένα σχολείο για τους νέους, ώστε να ανταποδώσω στη χώρα μου όλα όσα μου έχει προσφέρει», ανέφερε σε ποστάρισμα του ο Γάλλος μέσος.

Πέρα από αυτή την μοναδική κίνηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ανγκόλα, επισκέφθηκε και ένα ορφανοτροφείο χαρίζοντας στα μικρά παιδιά φανέλες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και πολλά χαμόγελα!