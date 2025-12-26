Καρεμπέ: «Γεννήθηκα για να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, το Σαν Ρέμο είναι μόνο η τελευταία στάση»

Πριν από μία εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι ο στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, αγόρασε το 37,5% των μετοχών της Σανρεμέζε, ομάδα Δ’ κατηγορίας στης Ιταλίας (σ.σ: επίσης το 37,5% πήρε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Ορνιθόπουλος), και θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος του συλλόγου, στην πρώτη του εμπειρία ως άμεσου επενδυτή.

Την Κυριακή (21/12), στον αγώνα εναντίον της Σέστρι Λεβάντε, «συστήθηκε» στους οπαδούς της ομάδας στο Stadio Comunale, ενώ παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Θεόδωρο Ορνιθόπουλο που θα είναι γενικός διευθυντής, αλλά και τον Πιερ Ισά που θα είναι αθλητικός σύμβουλος.



«Γεννήθηκα σε ένα νησί και το ποδόσφαιρο με έφερε στην Ιταλία. Όταν μου προσφέρθηκε αυτή η περιπέτεια, αμέσως σκέφτηκα ότι ήταν κάτι θετικό. Το πάθος είναι απαραίτητο, ακόμη και στη ζωή μου. Έχω δει την Σανρεμέζε να παίζει. Στην Ιταλία, έμαθα τόσα πολλά πράγματα, από το σθένος μέχρι τις αμυντικές τακτικές. Όλοι ονειρεύονται να ανέβουν ψηλότερα, αλλά πρέπει να χτίζεις με υπομονή», είπε ο Κριστιάν Καρεμπέ, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, όπως ήταν αναμενόμενο ο Γάλλος στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, παραχώρησε συνεντεύξεις, εξηγώντας ανάμεσα σε άλλα την απόφασή του, στις ιταλικές εφημερίδες «Gazzetta dello Sport» και «Il Secolo XIX».

«Είμαι έτοιμος για αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Όταν μου είπαν για το έργο, δέχτηκα αμέσως. Η ομάδα έχει 121 χρόνια ιστορίας και έχει αγωνιστεί ακόμη και επαγγελματικά στο παρελθόν. Η ομάδα έχει έναν πολύ ισχυρό δεσμό με την πόλη. Θέλουμε να χτίσουμε ένα μακροπρόθεσμο έργο βασισμένο σε στέρεες βάσεις». Ήμουν επιχειρηματίας, εργάζομαι ως στρατηγικός σύμβουλος στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που είμαι άμεσος επενδυτής σε μια εταιρεία», ανέφερε στην Gazzetta dello Sport και πρόσθεσε:



«Θα διεξάγουμε έναν έλεγχο για να αναλύσουμε λεπτομερώς τη δομή του συλλόγου. Θέλουμε να επεκτείνουμε το έργο ώστε να συμπεριλάβουμε νέα μέλη. Το Σαν Ρέμο είναι ένα από τα μαργαριτάρια της Λιγουρίας. Η πόλη υποδέχεται σχεδόν ένα εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο. Η ομάδα πρέπει να αποτελεί προστιθέμενη αξία. Θα εργαστούμε για να πραγματοποιήσουμε ένα κοινό όνειρο: την επιστροφή στη Serie C.

Όταν έπαιζα για τη Σαμπντόρια (σ.σ: 1995-1997), ερχόμουν συχνά στην πόλη. Ερωτεύτηκα τη θάλασσα και τα υπέροχα χρώματά της. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην οικογένεια Μαντοβάνι που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω στη Γένοβα».

Συνέχισε: «Είναι αλήθεια, είχαμε τις ίδιες πλεξούδες στα μαλλιά με τον Γκούλιτ. Ο Ρούντ ήταν πάντα το είδωλό μου. Είχα αφίσες του στο δωμάτιό μου. Συναντηθήκαμε τυχαία και του το είπα. Τον θαυμάζω για την εξαιρετική του καριέρα, αλλά και για τη συνεχή κοινωνική του δέσμευση.

Η Σαμπντόρια έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι κρίμα που δεν κερδίσαμε ένα τρόπαιο, αλλά στη δεύτερη σεζόν μας πετύχαμε εξαιρετική πρόκριση για το Κύπελλο UEFA. Ήμουν αρκετά τυχερός που έπαιξα σε μια εποχή πρωταθλητών. Υπάρχουν πολλοί δύσκολοι αντίπαλοι που θυμάμαι: Μπαρέζι, Σαβίτσεβιτς, Μπέργκομι, Τζόλα, Μπάτζιο, Τότι, αλλά ο Βιάλι στη Γιουβέντους ήταν πραγματικά πρωταθλητής.»

Μίλησε-στη συνέχεια- για την ξεχωριστή χρονιά του 1998: «Με τη Γαλλία, θριαμβεύσαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπροστά στον λαό μας, νικώντας το μεγάλο φαβορί Βραζιλία με 3-0 στον τελικό. Ξέρετε ποιο ήταν το μυστικό; Η επιθυμία για εκδίκηση. Μας επέκριναν επειδή όλοι παίζαμε στο εξωτερικό: εγώ, ο Ντεσάν, ο Ζιντάν, ο Τουράμ, ο Βιεϊρά. Αυτή η διεθνής εμπειρία, ωστόσο, μας βοήθησε να κερδίσουμε».

Επίσης για τον αγώνα κατά του ρατσισμού: «Το ποδόσφαιρο είναι ένας τεράστιος κοινωνικός καταλύτης. Κάθε αθλητική νίκη έχει αντίκτυπο στην κοινότητα. Γεννήθηκα στη Νέα Καληδονία και έφτασα στην Ευρώπη στα 17 μου. Οι επιτυχίες εκείνων των ετών βοήθησαν να αλλάξει το μέλλον της Γαλλίας».

Στο τέλος εξήγησε γιατί επέλεξε να ξεκινήσει ένα νέο έργο με ερασιτέχνες: «Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Έχω ακόμα τόσα πολλά να μάθω. Αυτή η εμπειρία θα με βοηθήσει να εξελιχθώ. Γεννήθηκα για να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Το Σαν Ρέμο είναι μόνο η τελευταία στάση στο ταξίδι.»

Μιλώντας στην εφημερίδα Il Secolo XIX, μίλησε με νοσταλγία για το πέρασμά του από τη Γένοβα, τονίζοντας το δέσιμο που έχει με την πόλη και την ομάδα. «Θα ήθελα πολύ η Ιταλία να επιστρέψει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η έλλειψη πρωταθλητών όπως ο Τότι και ο Ντελ Πιέρο είναι δύσκολη. Πάντως η Ιταλία διαθέτει πάντα ταλέντο και τη δυνατότητα να επιστρέψει στην κορυφή», είπε.



Αναφέρθηκε στο επίπεδο της Serie A, σημειώνοντας τον αυξημένο ανταγωνισμό και τη δουλειά που γίνεται στις υποδομές: «Η μάχη για τον τίτλο; Βλέπω τη Νάπολι και την Ίντερ ως φαβορί. Θα ήθελα να αναφέρω τη Σαμπντόρια, αλλά δυστυχώς οι στόχοι μας είναι διαφορετικοί τώρα. Στην καρδιά μου, εξακολουθώ να είμαι οπαδός της Σαμπντόρια».

Περιέγραψε τον ρόλο του ως «στρατηγικός σύμβουλος της διοίκησης στον Ολυμπιακό» ως συνδετικό κρίκο για την ενίσχυση του διεθνούς brand της ομάδας και την προσήλωση στην ευρωπαϊκή καταξίωση και την ανάπτυξη. Τόνισε τη σημασία της συνεχούς εγρήγορσης για τη διατήρηση της ομάδας στην κορυφή, αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός θα παλέψει για τους στόχους του.