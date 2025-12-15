Συγκλονίζει ο Τέρι: «Σκέφτηκα να πέσω από τον 25ο όροφο, μετά τον χαμένο τελικό της Μόσχας»

Ο Τζον Τέρι ένιωθε υπεύθυνος για τον χαμένο τελικό του Champions League το 2008 κι εκείνο το βράδυ έκανε κάποιες μακάβριες σκέψεις.

Μια τρομερή ιστορία αποκάλυψε ο Τζον Τέρι για τον χαμένο τελικό του Champions League το 2008. Μιλώντας σε ένα podcast ο εμβληματικός αμυντικός της Τσέλσι στα 45 του χρόνια πλέον, μίλησε για το παιχνίδι εκείνο κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας στις 22 Μαΐου του 2008.

Ο τελικός είχε οδηγηθεί στα πέναλτι, με τον Τέρι να αποδεικνύεται μοιραίος για τη Τσέλσι, καθώς γλίστρισε στην εκτέλεση του πέναλτι και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Φαν Ντερ Σαρ. Αστόχησε και ο Ανελκα, με την κούπα να καταλήγει στη Γιουνάιτεντ.

Ο παλαίμαχος άσος αποκάλυψε ότι μετά τον τελικό ένιωθε υπεύθυνος για την ήττα των «μπλε» και σκέφτηκε ακόμα και την αυτοκτονία. Στο podcast του Ρις Μένι, είπε χαρακτηριστικά: «Κοιτάζοντας πίσω, θα ήθελα πολύ εκείνη την εποχή να μιλήσω με κάποιον, γιατί θυμάμαι μετά τον αγώνα, όλοι επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και ήμουν στον 25ο όροφο στη Μόσχα, και απλά κοιτούσα έξω από το παράθυρο και έλεγα: "Γιατί; Γιατί;". Δεν λέω ότι αν είχα αυτή την ευκαιρία θα πηδούσες, αλλά ξέρεις ότι σου περνούν πράγματα από το κεφάλι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή».

Οι συμπαίκτες του όμως έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να μην γίνει τίποτα τραγικό εκείνο το βράδυ. «Τότε τα παιδιά ήρθαν και με κατέβασαν κάτω. Είναι εκείνες οι στιγμές που έχεις το “τι θα γινόταν αν;” Απλώς ποτέ δεν ξέρεις, έτσι δεν είναι; «Ακόμα και σήμερα, μου γυρίζει στο μυαλό. Έχει μαλακώσει σίγουρα με τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι όταν παίζεις και κάνεις αγώνες, σεζόν με τις σεζόν, το χωρίζεις λίγο σε κατηγορίες και το βάζεις κατευθείαν στο πίσω μέρος», κατέληξε ο Τέρι.

