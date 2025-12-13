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Έχασε το άχαστο ο Μακέντα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Την καλύτερη ευκαιρία του σπατάλησε ο Αστέρας στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με τον Φεντερίκο Μακέντα να χάνει το άχαστο.

Η φάση:

Έχασε το άχαστο ο Μακέντα (vid)