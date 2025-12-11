Το «reunion» της ΑΕΚ με τον Ολιβιέ Εντσάμ στη Σαμψούντα

Ένας φίλος απ΄τα παλιά έρχεται να ξυπνήσει αναμνήσεις στους «κιτρινόμαυρους» στην αναμέτρηση κόντρα στην Σάμσουνσπορ. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πέμπτη μάχη της ΑΕΚ στην League Phase του Conference League.

Η Ένωση αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ στην Σαμψούντα το βράδυ της Πέμπτης (11/12) κι ένας εκ των παικτών της τουρκικής ομάδας θα ξυπνήσει έντονες αναμνήσεις στους «κιτρινόμαυρους».

Βλέπετε, ο Ολιβιέ Εντσάμ, αποτέλεσε κορυφαίο μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ πριν από τέσσερα χρόνια και δόθηκε μεγάλη…μάχη - χωρίς happy end - να έρθει στα Σπάτα.

Για την ιστορία της υπόθεσης, εκείνη την περίοδο ο Εντσάμ είχε μείνει ελεύθερος από την Σέλτικ.

Σε πρώτο χρόνο η ΑΕΚ κατάφερε να έρθει σε προφορική συμφωνία μαζί του για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με ετήσιες απολαβές κοντά στο 1,2 εκατ. ευρώ (συν μπόνους).

Ωστόσο η αιφνίδια αλλαγή ατζέντη του ποδοσφαιριστή έφερε τα πάνω – κάτω και τίναξε στον αέρα τον άτυπο «αρραβώνα» με την ΑΕΚ.

Προϊόντος του χρόνου ο Εντσάμ μεταπήδησε στην Σουόνσι στην οποία έπαιξε για μια διετία (2021-23) με 82 συμμετοχές – 12 γκολ – 6 ασίστ.

Το καλοκαίρι του ΄23 η Σαμσουνσπόρ τον έφερε στην Τουρκία και με την ομάδα της Σαμψούντας, γράφει συνολικά στο κοντέρ 73 παιχνίδια – 12 γκολ – 2 ασίστ.

Ο Εντσάμ αποτελεί βασική μονάδα της μεσαίας γραμμής της Σαμσουνσπόρ, ενώ αγωνίστηκε και στα δύο 90λεπτα στις διπλές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν για τα play offs του Europa League.

O 29χρονος ποδοσφαιριστής απουσίασε λόγω τραυματισμού από τα τελευταία παιχνίδια της Σάμσουνσπορ, ωστόσο αποθεραπεύτηκε και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για τον αγώνα – «reunion» με την ΑΕΚ.