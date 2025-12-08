Στο «στόχαστρο» του ΟΦΗ ο Πούγγουρας

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας βρίσκεται στα «ραντάρ» του ΟΦΗ για την ενίσχυση στα μετόπισθεν στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες τη φετινή σεζόν και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, βρίσκεται στην 12η θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς.

Οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο να ενισχύσουν την ομάδα και στα μετόπισθεν, καθώς εκεί εντοπίζονται αρκετά προβλήματα που μέχρι τώρα έχουν κοστίσει.

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα του ΟΦΗ για την ενίσχυση στην άμυνα σύμφωνα με πληροφορίες του grandsport.gr.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από την Stoiximan Super League, ενώ μετρά και συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες.

Στον ΟΦΗ εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει επίσημη μορφή το ενδιαφέρον.

Ο Πούγγουρας έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον στον Παναθηναϊκό, στη Βέροια, στον ΠΑΟΚ και τα τελευταία δύο χρόνια στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σίβασπορ.