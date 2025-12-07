Κουρμπέλης: «O ΠΑΟΚ έδινε τα λεφτά που ζητούσα αλλά δεν ήθελα να πάω» (vid)

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης παραχώρησε συνέντευξη στους Betarades και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο στόρι που υπήρξε με τον ΠΑΟΚ αλλά και το πώς ο ίδιος «χάλασε» την μεταγραφή του.

Ο έμπειρος χαφ, ανέφερε ότι ζήτησε από τον ΠΑΟΚ ένα μεγάλο ποσό για να μην προχωρήσει η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στον Δικέφαλο, αλλά και πώς αρνήθηκε την πρόταση των «ασπρόμαυρων» όταν κάλυψαν τις απαιτήσεις του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα, δεν το έβαζα στο μυαλό μου, εκείνο τον χειμώνα με ήθελε ο ΠΑΟΚ και δεν πήγα. Δεν το ήθελα πραγματικά, τότε θυμάμαι είχα πει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ένα νούμερο πολύ μακριά από την πρώτη πρότασή τους, με σκοπό να μην φτάσουν εκεί και αν φτάσουν λέω «θα πάω», γιατί ήταν το νούμερο για τα δεδομένα τότε πολύ καλό και σε σχέση με αυτά που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό.

Έλα που το φτάνουν δύο τα ξημερώματα τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Μπορεί να έλεγα όχι και να είχαν φτάσει στην πηγή, απλά το έκανα έτσι για να μην προχωρήσουν άλλο, σα να έλεγα «αφήστε με δεν θέλω». Εν τέλει τα δίνουν και λέω εντάξει πες ok στα λεφτά και βλέπουμε. Το επόμενο πρωί ήταν κανονισμένο να πάω Θεσσαλονίκη, είχαν φέρει άνθρωπο στο αεροδρόμιο και ξυπνάω και με έτρωγε μέσα μου.

Όλοι ήξεραν ότι παίρνω το αεροπλάνο και πηγαίνω στην Θεσσαλονίκη, συναντιέμαι με τον μάνατζερ μου πριν και του λέω δεν θέλω, δεν μου βγαίνει αλλά μας περίμενε ο άνθρωπος στο αεροδρόμιο. Πάμε στο ραντεβού εκεί και του λέμε ότι δεν θέλω, μετά το τηλέφωνο δεν καταλαβαίνεις... «φωτιά», γιατί όταν φύγαμε από το ραντεβού ο Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι έφυγα, ε αυτοί θα το βγάλανε στα Μέσα ότι χάλασε.

Με έπαιρναν και από τον Παναθηναϊκό τηλέφωνο γιατί θέλανε να με δώσουν, είχαν ανάγκη τα λεφτά, τα έκανα όλα μπουρλότο εγώ. Θα μπορούσα να πάω και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό που με ήθελε εκείνη την περίοδο, αλλά εγώ αποφάσισα ότι σε καμία ομάδα δεν πάω και είχα πει στον μάνατζερ μου ή στον Παναθηναϊκό ή στο εξωτερικό».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 59:00 του παρακάτω video: