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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό γήπεδο Σερρών / Novasports Prime HD
13η αγωνιστική
Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
0 0
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Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
Βοηθοι
  • Μπαλιάκας Αλέξανδρος (Κοζάνης)
  • Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Μπούτσικος Αθανάσιος (Μακεδονίας)
Κιτρινες καρτες
  • 61' Ίθαν Μπρουκς
  • 87' Ίγκορ Κάλινιν
Σκορερς
  • 11' Αλεξάντρου Ματσάν
Κιτρινες καρτες
  • 63' Γιώργος Αγαπάκης
  • 85' Χέισον Τσούρα
  • 87' Κόστα Άλεξιτς

Live: Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

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