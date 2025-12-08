Live: Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό γήπεδο Σερρών / Novasports Prime HD
13η αγωνιστική
13η αγωνιστική
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
0 0
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
- VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
- AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
Βοηθοι
- Μπαλιάκας Αλέξανδρος (Κοζάνης)
- Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
- Μπούτσικος Αθανάσιος (Μακεδονίας)
Κιτρινες καρτες
- 61' Ίθαν Μπρουκς
- 87' Ίγκορ Κάλινιν
Σκορερς
- 11' Αλεξάντρου Ματσάν
Κιτρινες καρτες
- 63' Γιώργος Αγαπάκης
- 85' Χέισον Τσούρα
- 87' Κόστα Άλεξιτς