Ο Ρούνεϊ αποκάλυψε τον αγαπημένο του συμπαίκτη και τον δυσκολότερο αντίπαλο

Ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε πως ο αγαπημένος του συμπαίκτης είναι ο Κάρλος Τέβες, ενώ θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.
Ακόμη ο Άγγλος πρώην παίκτης, τόνισε πως ο Παρκ Τζι-Σουνγκ είχε υποτιμηθεί αρκετά όταν έπαιζε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ ψήφισε το Άνφιλντ ως την δυσκολότερη έδρα.
Οι απαντήσεις του Ρούνεϊ
Αγαπημένος συμπαίκτης: Κάρλος Τέβες
Σκληρότερος αντίπαλος στην Premier League: Τζον Τέρι
Τρέχον παίκτης που θα ήθελε να συνεργαστεί: Έρλινγκ Χάαλαντ
Πιο υποτιμημένος πρώην συμπαίκτης: Παρκ Τζι-σουνγκ
Καλύτερος φίλος στο ποδόσφαιρο: Ντάρεν Φλέτσερ
Σκληρότερη έδρα στην Premier League: Άνφιλντ
Αγαπημένη στιγμή στην Premier League: Κατάκτηση του τίτλου 2006/07