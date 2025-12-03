Ο Ρούνεϊ αποκάλυψε τον αγαπημένο του συμπαίκτη και τον δυσκολότερο αντίπαλο

Ο Γουέιν Ρούνεϊ απάντησε σε ένα γρήγορο Q&A, στο οποίο ανέφερε αγαπημένο συμπαίκτη, δυσκολότερο αντίπαλο, έδρα κλπ.

Ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε πως ο αγαπημένος του συμπαίκτης είναι ο Κάρλος Τέβες, ενώ θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ακόμη ο Άγγλος πρώην παίκτης, τόνισε πως ο Παρκ Τζι-Σουνγκ είχε υποτιμηθεί αρκετά όταν έπαιζε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ ψήφισε το Άνφιλντ ως την δυσκολότερη έδρα.

Οι απαντήσεις του Ρούνεϊ

Αγαπημένος συμπαίκτης: Κάρλος Τέβες

Σκληρότερος αντίπαλος στην Premier League: Τζον Τέρι

Τρέχον παίκτης που θα ήθελε να συνεργαστεί: Έρλινγκ Χάαλαντ

Πιο υποτιμημένος πρώην συμπαίκτης: Παρκ Τζι-σουνγκ

Καλύτερος φίλος στο ποδόσφαιρο: Ντάρεν Φλέτσερ

Σκληρότερη έδρα στην Premier League: Άνφιλντ

Αγαπημένη στιγμή στην Premier League: Κατάκτηση του τίτλου 2006/07