Η Τότεναμ είχε την ευκαιρία να αφήσει πίσω την 4άρα από την Άρσεναλ, όμως ηττήθηκε και από την Φούλαμ εντός έδρας (1-2) και κατρακύλησε στη 10η θέση.

Όλο και χειρότερα γίνονται τα πράγματα για την ομάδα του Τόμας Φρανκ που δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι και δεχόμενη δύο γκολ από τα αποδυτήρια ηττήθηκε από την Φούλαμ (1-2). Έτσι, οι Spurs παρέμειναν με μία νίκη τους τελευταίους 6 αγώνες στην Premier League και βρέθηκαν πολύ μακριά από τις πρώτες θέσεις έπειτα από 13 αγωνιστικές. Μεγάλη ανάσα για το σύνολο του Μάρκο Σίλβα, που είχε φτάσει σε απόσταση ενός αποτελέσματος από τον υποβιβασμό.

Στο 4' Τετέ με όμορφο τελείωμα έκανε το 0-1 και πριν καλά-καλά προλάβουν οι γηπεδούχοι να καταλάβουν τι συνέβη δέχθηκαν και δεύτερο γκολ. Στο 6' ο Βικάριο έκανε γκάφα και ο Γουίλσον τον τιμώρησε γράφοντας το 0-2. Το πρώτο μέρος έφυγε έτσι για τους Spurs, που αντέδρασαν στο 59' με τον Κούντους, ο οποίος βρήκε χώρο και μείωσε. Στη συνέχεια η Τότεναμ έψαξε την ισοφάριση, πίεσε, όμως η Φούλαμ κατάφερε να αντέξει και κράτησε το σημαντικό 1-2 μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.