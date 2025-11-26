H Mίλαν θέλει να ξεκινήσει ξανά τις συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Μενιάν

Οι «ροσονέρι» θέλουν να προλάβουν τις ενδιαφερόμενες ομάδες «δένοντας» τον Γάλλο τερματοφύλακα με νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», οι ιθύνοντες της Μίλαν θέλουν να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με τον Μάικ Μενιάν, για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Το συμβόλαιο του Γάλλου πορτιέρε με τους «ροσονέρι», ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και ήδη για την περίπτωσή του ενδιαφέρονται έντονα η Γιουβέντους και αρκετές ομάδες από την Premier League.

Έτσι, οι άνθρωποι της Μίλαν θέλουν να προλάβουν πριν μπει ο Ιανουάριος, όπου θα έχει δικαίωμα υπογραφής σε άλλη ομάδα ο Μενιάν, για να «δέσουν» τον 30χρονο τερματοφύλακα.