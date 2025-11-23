Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο την υπόθεση νίκη κόντρα στην Κηφισιά (3-0), παραμένοντας στην κορυφή της Women΄s Football League.

Για την 9η αγωνιστική της Women΄s Football League ο Δικέφαλος υποδέχτηκε την ομάδα των Βορείων Προαστίων στη Θεσσαλονίκη, ανεβάζοντας ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενες αμύνθηκαν αποτελεσματικά με τον ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται και να μην βρίσκει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Η επανάληψη όμως ήταν «ασπρόμαυρη». Η Γκατσανίτσα σκόραρε δις στο 51΄και στο 62΄, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Αργυρίου πέντε λεπτά αργότερα.

Με τη νέα νίκη του ο Δικέφαλος παρέμεινε μόνος πρώτος στην βαθμολογία με 25 βαθμούς στο +1 από την ΑΕΚ, μετά από εννιά αγωνιστικές.