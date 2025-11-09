Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

Aναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|10
|25
|23-7
|2. ΠΑΟΚ
|10
|23
|20-7
|3. ΑΕΚ
|10
|22
|11-7
|4. Λεβαδειακός
|10
|18
|26-12
|5. Βόλος ΝΠΣ
|10
|18
|13-13
|6. Παναθηναϊκός
|9
|15
|12-9
|7. Άρης
|10
|13
|9-11
|8. Κηφισιά
|10
|12
|17-18
|9. Παναιτωλικός
|10
|11
|12-16
|10. Ατρόμητος
|10
|9
|11-12
|11. ΑΕΛ
|10
|7
|9-18
|12. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|10
|7
|12-16
|13. ΟΦΗ
|9
|6
|9-20
|14. Πανσερραϊκός
|10
|5
|7-25
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2025
19:30: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Παναιτωλικός
20:00: Ολυμπιακός - Ατρόμητος
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2025
17:00: Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός
19:00: ΠΑΟΚ - Κηφισιά
21:00: ΑΕΚ - Άρης
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025
18:00: Βόλος ΝΠΣ - Λεβαδειακός
20:00: ΑΕΛ - ΟΦΗ