Βαθμολογία Super League: Ο Παναθηναϊκός έριξε από την κορυφή τον ΠΑΟΚ και μείωσε την διαφορά

Οι πράσινοι έσπασαν το φετινό αήττητο του ΠΑΟΚ και πλέον μετά το 2-1 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας νέος πρωτοπόρος της βαθμολογίας είναι ο Ολυμπιακός.

Aναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 10 25 23-7 2. ΠΑΟΚ 10 23 20-7 3. ΑΕΚ 10 22 11-7 4. Λεβαδειακός 10 18 26-12 5. Βόλος ΝΠΣ 10 18 13-13 6. Παναθηναϊκός 9 15 12-9 7. Άρης 10 13 9-11 8. Κηφισιά 10 12 17-18 9. Παναιτωλικός 10 11 12-16 10. Ατρόμητος 10 9 11-12 11. ΑΕΛ 10 7 9-18 12. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 10 7 12-16 13. ΟΦΗ 9 6 9-20 14. Πανσερραϊκός 10 5 7-25

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2025

19:30: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Παναιτωλικός

20:00: Ολυμπιακός - Ατρόμητος

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2025

17:00: Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός

19:00: ΠΑΟΚ - Κηφισιά

21:00: ΑΕΚ - Άρης

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025

18:00: Βόλος ΝΠΣ - Λεβαδειακός

20:00: ΑΕΛ - ΟΦΗ