Η Γιουβέντους επικράτησε εκτός έδρας της Κρεμονέζε (1-2) στο ντεμπούτο του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο.

Το ματς άρχισε τέλεια για τους Μπιανκονέρι, αφού μόλις στο 2' λεπτό ο Κόστιτς άνοιξε το σκορ με πλασέ μέσα από την περιοχή, έπειτα από τακουνάκι του Οπεντά και λάθος του Βαντεπούτε (0-1). Η ομάδα του Σπαλέτι θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματά της στο πρώτο μέρος, έχοντας μια καλή στιγμή με τον Βλάχοβιτς και δοκάρι με τον Λοκατέλι στο 26′.

Το 0-2 όμως ήρθε τελικά στο 66′. Ο Κονσεϊσάο έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Τερατσάνο δεν απομάκρυνε σωστά, ο Καμπιάζο σούταρε, ο Αουντέρο βρήκε τη μπάλα, αλλά αυτή κατέληξε στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα. Στο 83′, μετά από βαθιά μπαλιά του Γιόνσεν, ο Βάρντι νίκησε στη μονομαχία τον Γκάτι, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε τον Ντι Γκρεγκόριο, μειώνοντας σε 1-2, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το τέλος.

Έτσι, η Γιουβέντους, με δεύτερη σερί νίκη, έφτασε τους 18 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά από την Νάπολι στους 4 και περιμένει το Μίλαν-Ρόμα την Κυριακή (02/11).