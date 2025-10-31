Σπαλέτι: «Στόχος ο τίτλος, αν δεν πίστευα στη Γιουβέντους δεν θα είχα δεχτεί οκτάμηνο συμβόλαιο»

H εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στην Γιουβέντους ξεκίνησε και επίσημα!

Η «Γηραιά Κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου παρουσίασε (31/10) τον 66χρονο Ιταλό προπονητή, μία ημέρα μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, μία ημέρα πριν κάνει το ντεμπούτο του ως προπονητής της Γιουβέντους αύριο (1/11) το βράδυ στην Κρεμόνα.

«Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία και την οργάνωση αυτού του συλλόγου, ότι οι προσδοκίες είναι υψηλές, και μετά το να εντάσσεσαι σε αυτούς και να έχεις άμεση επαφή είναι πάντα ένα υπέροχο συναίσθημα», είπε ο Σπαλέτι.

«Η επιθυμία να επαναφέρω τη Γιουβέντους στην κορυφή υπάρχει και επικρατεί, αντί να εξιλεωθώ για την εθνική ομάδα, αν και σέβομαι το έργο του Τούντορ, τον οποίο χαιρετώ θερμά, και την τρέχουσα θέση του στο πρωτάθλημα. Ο Ιγκόρ είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας σπουδαίος επαγγελματίας. Είμαι σίγουρος ότι θα βρω μια ομάδα σε καλή ψυχική κατάσταση και καλά προπονημένη. Πρέπει να δουλέψουμε για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Η αξία της ομάδας; Συνοψίζεται στον λόγο που συμφώνησα να έρθω: αν δεν είχα πιστέψει στις δυνατότητές τους, γιατί να είχα δεχτεί ένα οκτάμηνο συμβόλαιο;»

Και πρόσθεσε: «Είναι συναρπαστικό να αποδέχομαι μια τέτοια κατάσταση. Είναι σημαντικό να παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε μια ενωμένη ομάδα. Το μέλλον μου εξαρτάται από τους παίκτες. Δεν είμαι κάποιος που χρειάζεται να είναι σίγουρος για το μέλλον του. Νομίζω ότι είναι σωστό να αξιολογούμε τα πράγματα κατά περίπτωση. Περνάμε αυτή την εμπειρία μαζί και τη βρίσκω μια σαφή, απλή και ειλικρινή κατάσταση. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με ολόκληρη την κοινότητα της Γιουβέντους και στη συνέχεια θα βγάλουμε συμπεράσματα.»

Στη συνέχεια τον ρώτησαν για το πρωτάθλημα και το συμβόλαιο του Βλάχοβιτς που λήγει:

«Ναι, ελπίζω να επιστρέψω στην κούρσα του πρωταθλήματος. Το συζητούσαμε χθες στα αποδυτήρια. Πρέπει να στοχεύσουμε στην κορυφή. Απομένουν 29 παιχνίδια, είναι πολλά. Έχω δει κάθε είδους πράγματα σε 30 και πλέον χρόνια της καριέρας μου. Τώρα που είμαι σχεδόν στο τέλος, επειδή είμαι μεγαλύτερος σε ηλικία, δεν βλέπω γιατί να συμβιβαστώ. Ο Ντούσαν; Μιλάμε μεταξύ μας. Δεν μου έχουν δοθεί εντολές για το πώς να τον χειριστώ. Βλέπω τι κάνει, την αντίδρασή του, τις προθέσεις του. Κοιτάζοντας πίσω στο τελευταίο παιχνίδι, μου φαίνονται πολύ ξεκάθαρα. Αυτή η συμπεριφορά τα βάζει όλα στη θέση τους. Έπαιξε ένα υπέροχο παιχνίδι».

Ακολουθεί η τοποθέτησή του για την αποχώρησή του από τη Νάπολι:

«Θα έχω πάντα τόσους πολλούς φίλους στη Νάπολι, από τους οποίους έχω λάβει ακόμη και μηνύματα. Είναι μια πόλη που θα παραμείνει πάντα στην καρδιά μου. Δεν είναι σωστό να υποθέτω όσα είπα για τη Νάπολι και το τέλος αυτής της σχέσης, ότι δεν θα φορούσα τη φόρμα άλλης ομάδας: ήταν περίπου εκείνη τη σεζόν. Και καταλαβαίνετε τις προθέσεις όσων το κάνουν αυτό».